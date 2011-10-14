-Cem Garipoğlu'na 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası istemi İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Münevver Karabulut'un öldürülmesine ilişkin olarak, sanık Cem Garipoğlu'nun, ''çocuğa karşı, tasarlayarak canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek'' suçundan, 18 ila 24 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, mütalaasında, Cem Garipoğlu'nun, ''çocuğa karşı, tasarlayarak canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek'' suçundan 18 ila 24 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Amca Hayyam Garipoğlu ile Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı ve Habib Kurt'un, ''suçluyu kayırmak'' suçundan 6 ay ila 5'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını isteyen savcı, anne Tülay Makbule Garipoğlu'nun da ''suç delillerini gizleme ve yok etmek'' suçundan, 6 ay ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını öngördü. Baba Nida Garipoğlu'nun, ''çocuğa karşı, tasarlayarak canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek suçuna iştirak etmek'' suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatini talep eden savcı, sanığın TCK'nın 283. maddesinde düzenlenen ''suçluyu kayırmak'' suçundan da aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen ''bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz'' hükmü dikkate alınarak, ceza verilmesine yer olmadığını belirtti.