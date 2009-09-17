CEM GARİPOĞLU TESLİM OLDU

Polis ifade almadı



Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 3 saat kaldığı belirtilen Garipoğlu'nun 18 yaşından küçük olması nedeniyle ifadesi alınmadı. Sadece kimlik tespiti ve diğer işlemlerin gerçekleştirilerek tutanakların hazırlandı.



Garipoğlu'nun buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 10.20'de sağlık kontrolleri için Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Pedagog ve psikolog eşliğinde 8 saat sorgulandı

Yaklaşık 10 dakika hastanede kalan Garipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk ve beraberindeki savcı tarafından ifadesi alınmak üzere, geniş güvenlik önlemleri altında Gülhane'de bulunan Çocuk Mahkemeleri'ne getirildi.

Burada yaklaşık 8 saat boyunca savcılar tarafından sorgulanan Cem Garipoğlu, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildi.

Garipoğlu'nun ifadesinin 10 sayfa olduğu, sorgusunun pedagog ve psikolog eşliğinde gerçekleştirildi.

Garipoğlu, 3 gün karantina altına alındı



Nöbetçi mahkemeye sevki sonrası 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürüldü.



Cezaevinde 3 günlük bir karantina sürecisi boyunca davranışları incelenecek olan Geripoğlu'nun bu gözlemler sonrası tek kişilik koğuşa alınıp alınmayacağının karalaştırılacağı belirtildi.



Suçu 'canavarca hisle adam öldürmek'



Mahkemede tekrardan sorgulanmayıp, savcılıktaki ifadesinin kabul edileceği belirtilen Garipoğlu 'canavarca hisle adam öldürmekle' suçlandı.

Garipoğlu'nun ilk ifadeleri arasında cinayeti Münevver Karabulut'un telefonunda bulunan mesajlar nedeniyle işlediği ve cinayet sonrasında yaklaşık 5 saatlik bir yol gittiği açıklandı.

Epözdemir: Son derece mutluyuz

Savcılığa bilgi almak için geldiğini ifade eden Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, gazetecilere Cem Garipoğlu'nun yakalanmasına ilişkin olarak, 'Süreç nedeniyle son derece mutluyuz. Geç de olsa şüphelinin yakalanması bize hakikaten umut verdi' açıklamasında bulundu.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Faruk Erşen Yılmaz'ın çok fedakarlık yaptığını vurgulayan Epözdemir, 'En kısa sürede iddianamenin tanzim edileceğini düşünüyorum. Delillerin tamamına yakını tekamül etti. Sadece şüphelilerin kendisi değil, ona yardımcı olan, onu azmettiren, cesedi ve suç delillerini gizleyen, şüpheliyi kayıran, yargıya teslim etmeyen herkesle ilgili gerekli cezai işlem yapılacaktır. Bu sürecin takipçisi olacağız' dedi.

Tepki çeken pankart

Oğul Enver Karabulut ile mahkeme önünde bekleyen anne Nagihan Karabulut kendisine yöneltilen 'Hak yerini buludu mu?' sorusuna 'Tam olarak değil' yanıtını verdi.

Anne Karabulut, 'Bundan sonrasını yargı takip ettiği için sabırla bekleyeceğiz. Bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyorum' dedi.

Bu arada mahkemenin yakınlarındaki bir binaya '3 milyon Euro'ya satılık kız. Müracaat: Süreyya Karabulut' yazılı bir pankart asıldığı fark edildi. Olaya Karabulut ailesi ve yakınları tepki göterirken, polis ekipler yaptıkları inceleme sonrası pankartı bulunduğu yerden indirdi.

Vali Güler: Toplum baskısının olumlu etkisini gördük

İstanbul Valisi Muammer Güler, 'Zanlı gözlem altında' dedi ve şöyle devam etti: 'Cinayetle ilgili 165 ihbar değerlendirilmiştir.... Devlet sözünü yerine getirmiştir. Bundan sonrası yargının görevi. Türk adaletinden kimse kurtulamaz. Öncelikle konuyla ilgili sıkı takip ve özel yürütülen çalışmalar nedeniyle il emniyet müdürü ve arkadaşlarını kutluyorum. Celalattin Cerrah ve çalışma arkadaşlarını da kutluyorum' dedi.

Vali Güler, 'Failin yakalanmasına yönelik İç İşleri Bakanı ve Başbakan'ın da takipleri vardı. Zaman zaman bilgi aldılar. Gözaltına alındığı bilgisini onlara da verdik. Polisin yakalama, ele geçirme ve adliyeye çıkarma işi tamamlanmıştır. Bundan sonrası yargının' dedi.

Suça iştirak edenler varsa onlar hakkında da inceleme yapacaklarını söyleyen Vali Güler, Türk toplumunun baskısının olumlu etkisini gördüklerini söyledi.

Çapkın: Arkadaşlarımı kutluyorum

İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Başta İstanbul Valisi olmak üzere çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Faillerin yakalanması devletin görevidir. Olayın başından beri polis teşkilatı yoğun çalışmaya girişti. Kriz masası ve diğer birimlerle Türkiye'deki polis teşkilatında tedbirler alımıştı. Daha önce söylendiği gibi son bir haftada çember daraltılmıştı. Bunun sonucu da bugün şüpheli yakalanmıştır. Arkadaşlarım sorumluluklarını yerine getirdiler. Görev alan bütün arkadaşlarımı kutluyorum' dedi.

'Şüpheli yakalandı. Ailenin acısı dinmez elbette ama umarız belli miktarda hafifler' diyen Çapkın, 'Pek çok ihbar olmuş, bazıları asılsız çıkmış, böyle olacağı düşünülmesine rağmen hepsi değerlendirilmiştir. Arkadaşlar her şeyi değerlendirerek bugüne geldiler. Basın olarak, olayı sıcak tutarak çözüme destek olduğunuzu düşünüyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Cerrah: Mutluluk duydum

Bir dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'de yapan Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili olarak cinayetin katil zanlısının göz altına alınamsı nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cerrah, adaletin en kısa sürede yerini bulacağını da belirtti.

Karabulut: Yeni emniyet müdürü namusunu ortaya koydu

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, CNN Türk televizyonuna yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını söyleyerek, yeni gelen Emniyet Müdürü'nün namusunu ortaya koyduğunu, bundan sonra rahatladığını söyledi.

Gazeteci Cüneyt Özdemirdir'in kitap yazma karşılığı para istediğini iddia etmesiyle kendisini üzdüğünü söyleyen Karabulut, gerçekleri daha sonra bir bir açıklayacağının altını çizdi.



Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut: 'Ben ne söylediysem çıktı. 7 aydır bekliyorduk. Türk adaletine güveniyorum. Yalnız kimler yataklık yaptı ise saklanmasında yardımı olanların ortaya çıkması lazım. Basın yaralı babanın yanında oldu bu yaralı babaya merhem oldu. Doğru yazan oldu yanlış yazan oldu çok zorlu bir dönemden geçtim. Şu soru işareti var bu işi kılıfına mı uydurdular teslim mi oldu yakalandı mı tam anlamış değilim' dedi.

Karabulut ailesinin avukatı: Tiyatro mu?





Karabulut ailesinin avukatı Altan Altınyurt, Cem Garipoğlu'nun yakalanmasının ardından bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberlerde Cem'i ailesinin teslim ettiğinin belirtildiğini dile getiren Altınyurt, 'Anne Amerika'da, baba hapiste Cem'i kim teslim etti? Bana bir tiyatro oynanıyormuş gibi geliyor' diyerek tepkisini dile getirdi.

