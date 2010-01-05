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Cem Garipoğlu Şubat'ta mahkemeye çıkacak

Türkiye’nin uzunca bir süre kitlendiği Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili, ilk duruşma 11 Şubat’ta yapılacak.

05 Ocak 2010 02:00

T24 - Türkiye’nin uzunca bir süre kitlendiği ve dönem dönem gündemin bir numaralı maddesi haline gelen Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili, ilk duruşma 11 Şubat’ta yapılacak.

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 11 Şubat'ta Bakırköy 2. Çocuk Mahkemesi'nde başlanacak.

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nin 'yetkisizlik' kararı vererek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği dosyanın incelenmesi tamamlandı.

Bakırköy 2. Çocuk Mahkemesi, Cem Garipoğlu'nun 11 Şubat'ta hakim karşısına çıkmasına karar verdi.

Baba Mehmet Nida Garipoğlu, anne Tülay Garipoğlu ile amca Hayyam Garipoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların dosyasının incelenmesi ise devam ediyor.

İncelemenin bitmesinin ardından bu sanıklar için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma günü belirleyecek.



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