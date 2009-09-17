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Cem Garipoğlu Maltepe Cezaevi'ne götürüldü!

Katil zanlısı Cem Garipoğlu, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürüldü.

17 Eylül 2009 03:00

'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle tutuklanan Münevver Karabulut cinayetinin bir numaralı Katil zanlısı Cem Garipoğlu, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürüldü.

Garipoğlu, Asayiş Şube'den sonra götürüldüğü Gülhane Çocuk Mahkemeleri'nde iki savcıya ifade verdi ve tutuklanması istemiyle İstanbul Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk ile soruşturmayı başından beri yürüten Cumhuriyet Savcısı Faruk Erşen Yılmaz'ın, pedagog ve psikolog eşliğinde yaptığı sorgulamada 10 sayfalık ifade veren Garipoğlu'nun, mahkemede de bu ifadeyi kabul ettiği belirtildi.

Yaklaşık 8 saat süren sorgulamanın ardından İstanbul Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemeye sevk edilen ve 'canavarca hisle adam öldürmek'le suçlanan zanlı, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle tutuklandı.

Maltepe Cezaevi'ne götürülen ve bir gece karantina koğuşunda tutulması beklenen zanlının davranışları izlenecek ve uygun bulunursa diğer tutuklu çocukların yanına sevk edilecek.

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