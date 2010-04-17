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Cem Garipoğlu hapse döndü!

Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu, dün akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - İstanbul Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda 29 Mart’ta Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’ne götürülen ve 19 gün boyunca akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair kontrollerden geçen Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu, dün akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’ne götürüldü. 19 gün boyunca tek kişilik odada tutulan Cem Garipoğlu’nun tüm hareketleri kamerayla izlendi.


Sakal bırakıp kilo almış

Kapısında askerlerin nöbet tuttuğu Cem Garipoğlu için hazırlanacak rapor, yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Raporda CemGaripoğlu’nun akli dengesinin yerinde olmadığına kanaat getirilirse, zanlı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki koğuşa sevk edilecek. 19 gün önce Adli Tıp Kurumu’na girerken sakalsız olan CemGaripoğlu’nun sakal bıraktığı ve kilo aldığı gözlendi.


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