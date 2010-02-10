Cem Garipoğlu hakim karşısına çıkıyor

T24 -

Mahkeme önünde toplanacaklar

Garipoğlu ailesi 26 Şubat'ta hakim karşısında

Facebook'ta Münevver Karabulut adına kurulan grubun üyeleri duruşmadan yarım saat önce mahkeme önüne giderek Karabulut ailesine destek verecek. Münevver Karabulut'un kardeşi Enver Karabulut tarafından kurulan ve üye sayısı 70 bin 79'u bulan grupta, üyelere 'adalet için 11 Şubat'ta mahkeme önünde buluşalım' çağrısı yapılıyor.İstanbul Etiler'de başı kesildikten sonra cesedi çöp konteynırına atılan Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu11 Şubat Perşembe günü saat 10.30'da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Cinayetten 197 gün sonra yakalanan Cem Garipoğlu, 24 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Münevver Karabulut'u tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü ileri sürülen Garipoğlu, olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için ağırlaştırılmış müebbet hapisten kurtulmuştu.Habertürk'te yer alan habere göre; duruşmayı takip etmek üzere Karabulut ailesinin yanı sıra akrabaları ve arkadaşları da Perşembe günü Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Münevver Karabulut adına kurulan grubun üyeleri de duruşmadan yarım saat önce mahkeme önüne giderek Karabulut ailesine destek verecek. Münevver Karabulut'un kardeşi Enver Karabulut tarafından kurulan ve üye sayısı 70 bin 79'u bulan grupta, üyelere ?adalet için 11 Şubat'ta mahkeme önünde buluşalım' çağrısı yapılıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan üyelerden destek olmaları isteniyor.Öte yandan Cem Garipoğlu'na yardım ettiği gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen baba Nida Garipoğlu ile tutuksuz yargılanacak olan anne Tülay ve amca Hayyam Garipoğlu da 26 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkacak. Mehmet Nida Garipoğlu, ?cinayete yardım ettiği' gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, anne Tülay Makbule Garipoğlu ?suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek' ile ?yardım' suçlarından 5 yıl, amca Hayyam Garipoğlu ise ?suçluyu kayırmak' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.