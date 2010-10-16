T24 - Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu Enver Karabulut'tan şikayetçi oldu.



Münevver Karabulut'un öldürülmesine ilişkin yargılandığı ilk duruşmada Münevver'in kardeşi Enver Karabulut'un şırıngalı saldırısına uğrayan Cem Garipoğlu, şikayetçi olduğu olay kapsamında ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.



Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya polis memuru Nadir Ertekin ve Silivri Cezaevinde askeri güvenlik görevlileri Cumali Manas ve İlhan Vural da şikayetçi sıfatıyla katıldı.





'BENİM YARALAMA KASTIM YOKTU'



Tutuksuz sanık Enver Karabulut kimseyi yaralama kastı olmadığını belirterek," Olaydan önce ablamı katleden ve bu yüzden benim ve ailemin psikolojik olarak yıpranmasına neden olan Cem Garipoğlu'nun Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasın iki gün önce olay nedeniyle tepkimi göstermek için deterjan satan bir dükkana gittim. İçinde ne olduğunu bilmediğim sıvı bir maddeyi aldım, daha sonra şırıngaya doldurdum. Benim yaralama kastım yoktu"şeklinde konuştu





'EYLEMİM SADECE CEM GAİPOĞLU'NA YÖNELİKTİ'



Eyleminin sadece Cem Garipoğlu'na tepki mahiyetinde olduğunu vurgulayan sanık Enver Karabulut, "Amacım sadece korkutmaktı. Eğer yaralama kastım olsaydı şırınganın iğnesi de vardı, kullanabilirdim. Oysa ki ben iğneyi kullanmadım. Kırıp çöpe attım. Duruşmayada ucunda iğne bulunmayan bu şırıngayı getirdim. Eylemim sadece Cem Gaipoğlu'na yönelikti, diğer mağdurlara yönelik bir kastım yoktu. Bu tepkimide olayın bende yarattığı etki ile yaptım " diye konuştu.





CEM GARİPOĞLU: ENVER KARABULUT'TAN ŞİKAYETÇİYİM



Şikayetçi Cem Garipoğlu, "Olay günü duruşma salonunda ifade verirken sorgu esnasında hakim bey ile konuşuyordum. Ona bakıyordum. Bu nedenle sanığın ne yaptığını fark edemedim. Bir anda jandarma beni geri çekti. Bu nedenle sanık Enver Karabulut'un ne yaptığını fark edemedim. Bir anda jandarma beni geri çekti. Güvenliği sağlamaya çalıştılar. O zaman birşeyler olduğunu anladım. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.





'ASİT ABİ, GİT YIKA'



Olay günü duruşma salonunda güvenliği sağlayan polis memuru Nadir Ertekin sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Duruşma sırasında sanığın şırıngadan sıkmış olduğu sıvı benim alnıma denk geldi. Sanığa sordum bu nedir diye, 'Asit abi git yıka' dedi. Gidip hemen alnımı yıkadım. Alnımda kızarıklık oluşmuştu. Doktora gitiğimde bir kaç günlük rapor verdi bana. Ancak ben istemedim. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.





'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ'



Olay günü duruşma salonunda güvenliği sağlayan askeri güvenlik görevlileri Cumali Manas ve İlhan Vural şikayetçi olmadıklarını söylediler. Mahkeme heyeti, şırınganın içinde bulunan sıvının tahriş edici ve aşındırcı özelliğine sahip olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek eksiklikllerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Duruşma sonrası açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşmada Cem Garipoğlu'nun Enver Karabulut'tan şikayetçi olduğunu belirtti.





İDDİANAME



Basit yaralama suçundan dava açıldı. Garipoğlu’nun ilk duruşmaya çıktığı 11 Şubat’ta, Bakırköy 2’nci Çocuk Ağır Ceza’da meydana gelen saldırı sonrası, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Şırıngadan alınan örnek sıvının yıpratıcı etkide olduğu, yaralanmaya sebep olabileceği belirlendi ve Enver Karabulut’un basit yaralama suçundan cezalandırılması istendi. Enver Karabulut, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.







