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Cem Garipoğlu Çocuk Mahkemesi'nde

Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu, Gülhane'deki İstanbul Çocuk Mahkemelerine getirildi.

14 Ekim 2009 03:00

Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu, Gülhane'deki İstanbul Çocuk Mahkemelerine getirildi.

Tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevinden ring aracıyla Çocuk Mahkemelerine getirilen Cem Garipoğlu, yoğun güvenlik önlemleri altında araçtan indirilerek binaya alındı.

Soruşturmayı yürüten savcılar, kemik yaşının tespiti için Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini kararlaştırmış, sevk işlemleri için zanlı mahkemeye çağrılmıştı.

Bu arada, soruşturmayı yürüten savcıların, gerekli görmesi halinde C.G'nin ek ifadesine başvuracağı belirtildi.

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