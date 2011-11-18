-Cem Garipoğlu: ''Cezama razıyım'' İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Münevver Karabulut'un öldürülmesine ilişkin olarak, sanık Cem Garipoğlu, ''çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek'' suçundan, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, son sözü sorulan Cem Garipoğlu, ''Çok üzgünüm, çok pişmanım, cezam neyse çekmeye razıyım'' dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Garipoğlu'nu, ''çocuğa karşı, tasarlayarak canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek'' suçundan 24 yıl hapis cezasına mahkum etti. Münevver Karabulut'un öldürülmesine ilişkin davada, Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, baba Nida Garipoğlu'nun beraatına hükmederken, diğer 5 sanığın da 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'nun, ''nitelikli adam öldürmek suçuna iştirak etmek''ten beraatına hükmetti. Mahkeme, Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu ile Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı ve Habib Kurt'u, ''suçluyu kayırmak'', anne Tülay Makbule Garipoğlu'nu da ''suç delillerini gizlemek ve yok etmek'' suçlarından 3'er yıl hapis cezasına mahkum etti.