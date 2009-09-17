Cem Garipoğlu: Babama çok üzülüyorum

Garipoğlu
ailesinin avukatı Aytekin Kaya, yaptığı açıklamada, Cem Garipoğlu'nun
ilk sözlerinin 'Babama çok üzülüyorum' olduğunu söyledi. Garipoğlu
ailesinin avukatı Aytekin Kaya, zanlı Cem Garipoğlu'nun yakalanmasıyla
ilgili konuştu.
Cem Garipoğlu'nun ilk sözleri
Garipoğlu: Anlık olaydı, keşke ben ölseydim
Kaya, "Bana teslim olacağı bildirildi. Emniyet'in
tutumu takdire şayandı ve şüphelinin çocuk olduğunu göz ardı etmediler;
tebrik ediyorum. Vali'nin söylediği gibi bundan sonrası adli süreçtir
ve yapılması gerekenler yapılacaktır. Biz de mutluyuz" dedi. "Benimle
temasa geçilmesi ve harekete geçmemiz bir oldu ve çok fazla bilgi
veremeyeceğim" diyen Kaya, "Ben kendisiyle biraz sonra görüşeceğim.
Babası ve annesi de müvekkilim. Onların da düşünceleri teslim olması
yöndeydi. Cem'in bana ilk söylediği 'Babama çok üzülüyorum' oldu.
'Kendisi bir çocuk. Ben de pek bir şey soramadım ama çok da normal görmedim. Ama vücut sağlığı iyiydi' şeklinde konuşan Kaya, 'Cem'i teslim ettikten sonra doktor raporu için arkadaşlar ayrıldılar.
Ben emniyetteyim. Dün Cem'in vekaletini aldığım için baba ve aileinin
düşüncesinin de teslim olma yönünde olduğu yorumunda bulunabilirim.
Cem'in 'Babama çok üzülüyorum, onun ilgisi yok' sözlerinden anlıyorum
ki, kendisi de teslim olmayı düşünmüş' dedi.