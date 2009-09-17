Cem Garipoğlu: Babama çok üzülüyorum

Garipoğlu ailesinin avukatı Aytekin Kaya, yaptığı açıklamada, Cem Garipoğlu'nun ilk sözlerinin 'Babama çok üzülüyorum' olduğunu söyledi. Garipoğlu ailesinin avukatı Aytekin Kaya, zanlı Cem Garipoğlu'nun yakalanmasıyla ilgili konuştu.

Cem Garipoğlu'nun ilk sözleri

Kaya, "Bana teslim olacağı bildirildi. Emniyet'in tutumu takdire şayandı ve şüphelinin çocuk olduğunu göz ardı etmediler; tebrik ediyorum. Vali'nin söylediği gibi bundan sonrası adli süreçtir ve yapılması gerekenler yapılacaktır. Biz de mutluyuz" dedi. "Benimle temasa geçilmesi ve harekete geçmemiz bir oldu ve çok fazla bilgi veremeyeceğim" diyen Kaya, "Ben kendisiyle biraz sonra görüşeceğim. Babası ve annesi de müvekkilim. Onların da düşünceleri teslim olması yöndeydi. Cem'in bana ilk söylediği 'Babama çok üzülüyorum' oldu.

'Kendisi bir çocuk. Ben de pek bir şey soramadım ama çok da normal görmedim. Ama vücut sağlığı iyiydi' şeklinde konuşan Kaya, 'Cem'i teslim ettikten sonra doktor raporu için arkadaşlar ayrıldılar. Ben emniyetteyim. Dün Cem'in vekaletini aldığım için baba ve aileinin düşüncesinin de teslim olma yönünde olduğu yorumunda bulunabilirim. Cem'in 'Babama çok üzülüyorum, onun ilgisi yok' sözlerinden anlıyorum ki, kendisi de teslim olmayı düşünmüş' dedi.