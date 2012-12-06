Cem Garipoğlu: 34'ümü bekliyorum, Çin'e gidip hukuk okuyacağım

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 34 yaşına gelmeyi beklediğini söyleyerek "Yeni hayata hazırlanıyorum" dedi.

24 hapis cezası alan Cem Garipoğlu, Habertürk gazetesinden Yasemin Güneri'ye konuştu.

Garipoğlu şöyle konuştu:

"Üniversite sınavlarına gireceğim. Hukuk okumak istiyorum. Tahliye olacağım 34'üncü yaşıma hazılanıyoru. Cezaevinde ilk başta kilo altım. Spor yaparak verdim. Şimdi 21 yaşındayım. Burada spor yapıp ders çalışıyorum."

"1-1,5 yıl Çin'de yaşadım. Çıkınca Çin'de uluslararası hukuk okumak istiyorum. Çincemi geliştirmeye çalışıyorum. Bin mahkûma bir psikolog var, bir kez görüşebildim. Ruh halim iyi mi bilmiyorum. Buradaki herkes gibiyim."