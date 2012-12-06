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Cem Garipoğlu: 34'ümü bekliyorum, Çin'e gidip hukuk okuyacağım

24 hapis cezası alan Cem Garipoğlu cezaevinde yaşadıklarını anlattı

06 Aralık 2012 10:01

Münevver  Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 34 yaşına gelmeyi beklediğini söyleyerek "Yeni hayata hazırlanıyorum" dedi.

24 hapis cezası alan Cem Garipoğlu, Habertürk gazetesinden Yasemin Güneri'ye konuştu.

Garipoğlu şöyle konuştu:

"Üniversite sınavlarına gireceğim. Hukuk okumak istiyorum. Tahliye olacağım 34'üncü yaşıma hazılanıyoru. Cezaevinde ilk başta kilo altım. Spor yaparak verdim. Şimdi 21 yaşındayım. Burada spor yapıp ders çalışıyorum."

"1-1,5 yıl Çin'de yaşadım. Çıkınca Çin'de uluslararası hukuk okumak istiyorum. Çincemi geliştirmeye çalışıyorum. Bin mahkûma bir psikolog var, bir kez görüşebildim. Ruh halim iyi mi bilmiyorum. Buradaki herkes gibiyim."

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