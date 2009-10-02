Cem Garipoğlu 17 yaşında

Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin radyoloji polikliniğine kemik ölçümü için getirilen Cem Garipoğlu'nun nüfus kağıdındaki yaşı ile kemik yoğunluk yaşı aynı çıktığı için test sonucu yargılamayı etkilemeyecek.



CEM GARİPOĞLU'NUN KEMİK TESTİ İÇİN GELDİĞİ HASTANEDEKİ VİDEO GÖRÜNTÜSÜ İÇİN TIKLAYIN...

Cinayeti işlediğinde 17 yaşında olan Cem Garipoğlu, 29 Ekim’de 18’ine giriyor. Cem’in nüfus kağıdındaki yaşı ile kemik yoğunluk yaşı aynı çıktığı için test sonucu yargılamayı etkilemeyecek.



Cem Garipoğlu dün saat 08.45’te, jandarma erlerinin yeleklerinden giydirilerek, 50 jandarmanın korumasında Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin radyoloji polikliniğine getirildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, hasta yakınları Cem’i görünce yuhaladı ancak jandarma erleri taşkınlığa izin vermedi. Yürürken başını yere eğen Cem, ürkek tavırlarıyla dikkat çekti. Hastanede iki bina arasında yaşanan koşuşturma sırasında Cem Garipoğlu’nu ter bastı. Sağlık kurulu için sırayla Kulak Burun Boğaz Göz, Nöroloji, Dahiliye ve Psikiyatri servisinde uzman doktorlar tarafından muayene edildi. Garipoğlu, Sağlık kurulunda bulunan psikiyatrist tarafından da muayene edildi. Kurul raporunda akıl ve ruh sağlığı ile ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı şeklinde görüş belirtildi. Cem Garipoğlu’nun el bileği, sağ omuz ve sağ dirseğinin röntgenleri çekildi. 1.5 saat ayrı bir toplantı odasında bekleyen Cem, hastanede çıkan mantı çorbası, nohut ve pilavı yedi, kahve içti.