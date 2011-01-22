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Cem Ersever'in elleri arkadan bağlı değilmiş

17 yıl önce öldürülen Binbaşı Ahmet Cem Ersever cinayetine ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

22 Ocak 2011 02:00

T24 - 17 yıl önce öldürülen Binbaşı Ahmet Cem Ersever cinayetine ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

17 yıldır aydınlatılamayan Binbaşı Ahmet Cem Ersever cinayetine ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı. 90’larda Güneydoğu’da görev yapan binbaşı Ersever, kamuoyuna bazı açıklamalar yapacağını duyurduktan sonra Ankara’da ortadan kayboldu. Yeşil tarafından sorgulandıktan sonra öldürüldüğü iddia edilen Ersever’in cesedi Elmadağ yakınlarında bulunmuştu. O günlerde “Çok şey bilen adam elleri arkadan bağlı ve başına iki kurşun sıkılarak öldürüldü” şeklinde haberler çıkmıştı. 


Ersever’in dün ortaya çıkan ceset ve olay yeri görüntülerinde ise ellerinin arkadan değil önden bağlı şekilde öldürüldüğü anlaşılıyor. Ersever’in başından vurulduğu ve kafasının arkasından giren kurşunların yüzünden çıktığı tahmin ediliyor. Fotoğrafta Ersever’in başının altında da bir çuval olduğu görülüyor. Haberlerde Ersever’in başına çuval geçirildikten sonra kafasından vurulduğu yazılıyordu. Ersever’in ağzının ise basında çıkan haberlerin aksine bantlı olmadığı görülüyor.

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