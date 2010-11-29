Cem Ersever'in albümü bulundu

T24 - JİTEM kurucularından Binbaşı Cem Ersever’in fotoğraf albümünü Star gazetesi tarafından bulunup yayımlandı. JİTEM elemanlarının çektiği video görüntülerinin de yer aldığı albümde, Ersever’i sorgulayıp öldürdüğü iddia edilen Yeşil’in fotoğrafı da yer alıyor.





Varlığı inkar edilen JİTEM’in kamera kayıtlarına ve kurucularından Binbaşı Cem Ersever’in aile albümüne ulaşıldı.





Albümde JİTEM’in kurucusu Ersever ile, yaşayıp yaşamadığı halen sır olan 'Yeşil' kod isimli Mahmut Yıldırım birlikte görünüyor. Mahmut Yıldırım’ın yüzünün mozaiklendiği görüntülerin Kuzey Irak’ta çekildiği değerlendiriliyor. Ersever’i sorgulayıp infaz ettiği öne sürülen Yeşil olduğu bildirilen kişinin tanınmaması için yüzünün mozaiklendiği kaydedildi.







9 Haziran 1990 tarihini taşıyan video kamera kaydının Ersever ve Yeşil’in istihbarat toplamak ve operasyon için gittikleri Kuzey Irak’ta çekildiği değerlendiriliyor. Ersever, PKK’lıların giydiği kıyafetler içerisinde gözükürken, Yeşil’in üzerinde şalvar ve poşu bulunuyor.







Cem Ersever’in özel albümünde dönemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile birlikte çektirdiği bir fotoğraf da bulunuyor. Ersever’in emekli olduktan sonra kendisine danışmanlık yapacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Cindoruk, Ersever’i ömründe hiç görmediğini söylemişti.









Jandarma inkar etti görüntüler yalanladı



Görüntülerin Kuzey Irak’ta çekildiği belirtilirken Jandarma Genel Komutanlığı Ergenekon Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, JİTEM’in varlığını kabul etmedi ve Ersever’in de sınır ötesi görevlendirmesi olmadığını söylemişti.



Ersever jandarma operasyolarına sivil kıyafetlerle katılıp G-3 tüfeğiyle hatıra fotorafı da çektirmiş.



Görüntülerde üstünü çıkarmış Ersever’in bir derede serinlerken çekilmiş fotoğrafı da yer alıyor.







(Zafer Kütük'ün Star gazetesindeki haberinden)



