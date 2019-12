Cem Emir'in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı!

T24

Ve Sebahattin'den de acı haber geldi

DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yılmaz ile DHA Diyarbakır Bürosu muhabiri Cem Emir, 23 Ekim’deki 7.2’lik depremde hasar gördüğü gizlenerek faaliyetini sürdüren, geçen çarşamba gecesi meydana gelen 5.6’lık depremde de yerle bir olan Bayram Oteli’nin enkazı altında kaldı. Depremin ardından enkaz başında 49 saat 13 dakika gözlerini kırpmadan umutla bekleyen DHA yöneticileri, Yılmaz ve Emir’in meslektaşları ile yakınları Cem’in cansız bedeni enkazdan çıkarılırken gözyaşlarına boğuldu.DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yılmaz ile Diyarbakır Bürosu muhabiri Cem Emir, çarşamba günü gün boyu deprem bölgesinde bakanların temaslarını ve diğer gelişmeleri izleyip haberlerini geçti. Yılmaz ve Emir, saat 20.30 sıralarında günün son haber ve görüntülerini DHA merkezine geçmek için diğer basın mensuplarının ve bölgeye yardıma gelen ekiplerin de kaldığı Bayram Oteli’ne geçti. Otelin lobisinde cihazlarını kurdu, haber ve görüntüleri merkeze ulaştırıp teyit aldı. Dışarıya yemeğe gitmeden önce cihazlarını üçüncü kattaki odalarına bırakmak için lobiden ayrılıp yukarı çıkan Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir, kısa süre sonra 5.6’lık depreme yakalandı.Saatler 21.23’ü gösterirken büyük bir gürültüyle bina sallanmaya başladı, ardından da koca otel, kartondan kule gibi çöktü. Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir de binadaki onlarca kişiyle enkaz altında kaldı. Kaçışan, ağlayan insanlarla mahşer yerine dönen Van’da tıpkı 23 Ekim’deki 7.2’lik depremde olduğu gibi büyük panik yaşandı. Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’i yemeğe gitmek için bekleyen DHA ekibindeki arkadaşları hemen Bayram Oteli’ne koştu, ancak bina yerine enkaz yığınıyla karşılaştı.Haberin DHA merkezine ulaşmasıyla birlikte müthiş bir organizasyon başladı. DHA’nın bir çok başarıya imza atan, ödüller kazanan gözü pek iki muhabiri enkaz altındaydı, kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılmalıydı. DHA Genel Müdürü Uğur Cebeci, bir yandan Van’daki arkadaşlarına gerekli talimatları verirken, bir yandan da ekip oluşturup ilk bulduğu uçakla Van’a uçtu.Arama kurtarma ekipleri enkazda zamanla yarışırken, onlara her türlü bilgi ve destek de verildi. GSM operatörüyle temasa geçildi. Sebahattin Yılmaz’ın cep telefonunu depremden önce en son 21.09’da, Cem Emir’in ise saat 20.35’te kullanıldığı saptandı. En son sinyal alındığı yer belirlendi, arama kurtarma ekiplerine iletildi. Bu bilgilerden habersiz kişiler, Cem Emir’in bazı arkadaşlarına mesaj gönderdiğini haberlerini yaydı. Ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıktı.Umutlu bekleyiş hiç eksilmeden sürdü, hep bir mucize beklendi. Enkazdan yaralılar çıkarıldıkça umutlar daha da arttı. Otel enkazı olduğu ve çok sayıda yatak bulunduğu için ekipler demirleri kesip güçlükle ilerlerken, zaman giderek daralıyordu.Arama kurtarma ekipleri, aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda otel enkazı olduğu ve çok sayıda yatak bulunduğu için, hemen her adımda demir engellerle karşılaştı. Bunları testereler ve diğer teknolojik aletlerle kesip adım adım ilerleyen ekipler, sarsıntıdan 15 saat sonra DHA’nın gözü pek muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in kaldığı üçüncü katın enkazına ulaştı.Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği’nden bir ekip, arkadaşlarımız Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in kaldığı odaya büyük bir umutla girdi. Toz toprak içindeki odada, Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in kameraları ve fotoğraf makineleriyle, basın kartları ve çantalarıyla elbiseleri bulundu.Ekipler izlerine rastlayamadıkları Yılmaz ve Emir’in, deprem anında odada olmadıkları, koridorda veya lobide bulanabilecekleri görüşüne vardı. Arama kurtarma çalışmaları bu değerlendirme üzerine o bölümlere kaydırıldı.Aralıksız çalışan ekipler cuma günü boyunca da Bayram Oteli’nin enkazında çalışmalarını sürdürdü. Cuma gününe kadar enkazdan 8 kişinin cesedi çıkarıldı.Cuma günü öğlen saatlerinde ise herkesi umutlandıran bir gelişme oldu. GSM şirketinin yaptığı araştırmada enkazdaki muhabirlerimizden Cem Emir’in deprem sonrası hiç sinyal alınamayan cep telefonuna 13.38’de bir SMS ulaştı. Cem Emir cep telefonunun saat 13.59’da 16 saniye ve saat 14.07’de ise 7 saniye açıldığı tespit edildi. Bu bilgi tüm arama kurtarma ekiplerine de iletildi. Kar yağışının da başlamasıyla dondurucu soğuk altında çalışmalar daha da hızlandırıldı.Enkazdaki çalışmaları gözlerini kırpmadan izleyen Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in sağ çıkacağı umudunu hiç yitirmeyen ve ’sinyal’ haberiyle daha da umutlanan DHA mensupları ve yakınları, hep onların kurtarıldığı mutlu anı bekledi. Ancak bu akşam saat 22.40’ta kahreden an gelip çattı.Arama kurtarma ekipleri gözü pek muhabirlerin bulunduğu bölüme ilerlerken Cem Emir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Umutla kurtulmasını beklenen iki arkadaşımızdan Cem enkazdan cansız çıkarılırken, kahredici sessizliği hıçkırıklar bozdu.Bayram Oteli'nin enkazı altında kalan arkadaşımız Sebahattin Yılmaz'ın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Depremden 54 saat 42 dakika, Cem Emir'den de 5 saat 20 dakika sonra Sebahattin Yılmaz'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Umutla beklediğimiz mucize gerçekleşmedi, sağ salim kurtulmaları için dua ettiğimiz Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir, görev şehitlerimiz oldu.CEM EMİR KİMDİR?Doğan Haber Ajansı Diyarbakır Bürosu muhabiri Cem Emir, 1985 yılında Tunceli’de dünyaya geldi. Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü idi. Mesleğe 17 yaşında Evrensel gazetesinde başladı, arından ANKA Ajansı’nda çalıştı. Meslektaşları arasında kısa sürede kendini sevdiren ve başarılarıyla dikkatleri çeken Cem Emir, yaklaşık 2 yıldır DHA Diyarbakır Bürosu’nda görev yapıyordu. DHA bünyesinde Türkiye çapında ses getiren haberlere de imza atan Cem Emir’in bir çok başarılı haberinin yanı sıra, Siirt’te küçük yaştaki bir kıza yapılan cinsel istismar haberi birçok gazetenin manşetinde yer aldı ve Türkiye günlerce Siirt’teki bu olayı konuştu. Deprem bölgesine dışardan ilk giden DHA ekibi içinde yer alan Cem Emir, önce Erciş ilçesindeki grupta görev yaptı. Bayram öncesi aynı ekiple ikinci kez bölgeye giden Emir, Van merkezde gelişmeleri izliyordu. Meslek yaşamında genç yaşına karşın başarı ödülleri alan Cem Emir bekardı.