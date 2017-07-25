Cem Dizdar'dan Beşiktaş'ın çağrısına cevap

Gazeteci ve TRTSpor yorumcusu Cem Dizdar, Spor Manşet programında Beşiktaş'ın Atınç Nukan'ı RB Leipzig'e satmasında "şaibe" olduğu iddiasında bulunmuştu. Siyah-beyazlılar da resmi site üzerinden arşivlerini açacaklarını ve iddiasını araştırması için Dizdar'a tüm olanakları sağlayacakları taahhüdünde bulunmuş ve iddialarını kanıtlayamaması halinde özür dilemesini istemişti.

Cem Dizdar, Beşiktaş'ın bu hamlesi sonrası bugün yayınlanan Spor Manşet programında siyah-beyazlı yönetime teşekkür etti. Türkiye'de gazetecilere herhangi bir kurumun böyle bir imkan sağlamadığının altını çizen Dizdar, Beşiktaş'ın bu teklifinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Dizdar ayrıca akademik çevreden arkadaşlarıyla bir ekip oluşturup olayı araştıracağını, 'şaibe' denilebilecek bir durum bulamadığı takdirde özür dileyeceğini söyledi.

Dizdar'ın konuya ilişkin konuşmalarının bir kısmı şöyle:

“Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere yöneticilere özel teşekkürlerimi iletiyim. Türkiye’de çok az gazeteciye böyle olanak sağlanıyor. Dışarıdan bakıldığında benim çok tedirgin olacağım bir durum gibi olsa da hiç öyle değil. Kendi adıma bunca yıl yaptığım şeylerin nihayetinde karşılığına erdiğim bir noktadayım. Samimiyetle söylüyorum, çok özel teşekkürlerimi iletiyorum.

Arkadaşlar özür ekliyor ama özür dilemek için bazı açıklamaları yapmak gerekiyor. Şaibe iddiası var ama bunlar yok. İyi bir şey oldu ama olumsuz bir şey üzerinden oldu. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunu Beşiktaş’ın yapmış olması benim için başlı başına bir durumdur. Duruş diye bir şey tarif ediyorsak böyle olmalıydı.

Ben bir şeyi iddia ediyormuşum gibi olmuş ama iyi de olmuş. Belgeleri incelemek çok hakim olmadığım bir konu. Bir finans raporlarını okuma bilmediğim bir konu ama kendi zihinsel hazırlığımı yaptım. Kendi akademik çevremdeki ve bana yardım edebileceğini düşündüğüm arkadaşlarımdan bir grup oluşturdum. Bir hafta çalışacağım ve bir dahaki hafta büyük ihtimalle Beşiktaş Kulübü’ne gideceğim. Bir şema çıkaracağım ve bazı belgelere ulaşmaya çalışacağım. Sonuçta da benim payıma düşen bir özür dilemek olur. Bilgisayarımız, eşyalarımızla gideceğiz. Belki sadece bu konuda bir blog da açabilirim.”