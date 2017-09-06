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Spor

Cem Dizdar'dan Arda Turan'a: Altı üstü top oynuyorsun; kendini askerle, polisle, darbeye direnenle bir tutma

"Arda'yı önceden zeki buluyordum..."

06 Eylül 2017 17:54

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Cem Dizdar, Milli Takım'ın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından "Bu ülke için canımız feda" diyen Arda Turan'a "Altı üstü top oynuyorsun. Kendini askerle, polisle, darbeye direnen insanlarla bir tutma" diyerek tepki gösterdi.

TRT Spor'da yayınlanan 'Spor Manşet' programında konuşan Dizdar'ın açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"Milli Takımı bıraktım diyen bir insanı neden konuşturuyorsun? Maçı kazanmışsın, takımı bırakan adamı konuşturuyorsunuz. Oğuzhan'ı konuşturun, Cenk'i konuşturun. Arda kaptanmış. Kaptan da yapma. Milli Takımı bırakan adamı kaptan yapma. Oyunu yönetiyorsan Arda'ya açıklama yaptırmayacaksın.

Askerlik meselesi, polislik meselesi, vatan savunması meselesi... Darbe girişimine direnen insanlarla kendini özdeşleştirme. Senden kimse böyle bir şey de beklemiyor. Sen altı üstü top oynuyorsun. Oynadığın topla da bu ülkedeki insanların tahayyül edemeyeceği bir para kazanıyorsun. Önceden bu arkadaşımızı zeki buluyordum ama biraz aklı kendi kontrolünden çıkmış gibi son zamanlarda. Gerek yok. Bu kadar yıpranmış bir karakter maç sonu demeç vermemeli. Bu da takımı yönetmekle alakalı."

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Arda TuranCem DizdarTürkiyeMilli TakımAskerPolisDarbe

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