Cem Dizdar Milliyet'e veda etti!

T24

Eyvallah!



İşte Cem Dizdar'ın bugün ( 3 haziran 2011) yayımlanan yazısındaki 'başlığıyla veda ettiği bölüm şöyle:...Hepimizin hayatı yolculuklar ve ayrılıklarla doludur. Bugün o günlerden biri benim için... Gülay’ın pırıl sesiyle söylediği gibi “Vakti geldi ayrılığın/Yol mu kalır gerisi”ne...Sağ olsun dostum, arkadaşım Cem Şengül, “Artık bize yaz” diyerek tembel ötesi tembel bedenimi ayaklandırdı da, Milliyet Spor’daki yazılar sayesinde yeni dostlarla tanıştım. Hep kalabalık bir çevrem oldu ya Milliyet Spor sayesinde dâhil olduğum kalabalığım biraz daha büyüdü, genişledi.Hep şanslı biri oldum. Şanslıydım, bana çok şey öğreten iyi insanlarla, akıllı, hünerli insanlarla çalıştım Milliyet’te.Bu köşede yazarken ara ara ayarı kaçırmış, haksızlık etmişsem birilerine bu benim yetersizliğimdendir. Yeterince okumadığım, yeterince izlemediğim, yeterince dinlemediğimdendir. Böyle biri/birileri varsa şu hayatta, kaçırdığım ayar için beni bağışlasın ne olur!Karadenizliyim ben, yalı boyu çocuğuyum. Denizde taş yüzdürmek, suya dalan karabatağın nereden çıkacağını tahmin etmek gibi oyunlarla büyüdüm.Şimdi bir kez daha batıyorum denize, doğrusu ben de merak ediyorum nereden çıkacağımı...Noktayı koyarken, memleketin en iyi ‘türkü gitarcılarından’ Şeyhmus Fidan, bir yerinde “Hem severim hem düşlerim” diyen Elazığ türküsü “Al eyvanda han kalmadı/Beylikte sultan kalmadı”yı söylüyor usul usul. Yerinde bir veda türküsü oldu hepimiz için... Dinleyin, iyi gelecek. Eyvallah!