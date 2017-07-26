Cem Dizdar: Göreve Mustafa Denizli getirilebilir

Fatih Terim'in Milli Takım'ı bıraktığı açıklamasına üzerine gazeteci ve spor yorumcusu Cem Dizdar yorumda bulundu. Milli Takım'da işler yolunda gitseydi Terim'in bu kadar acele karar vermeyeceğini savunan Dizdar, Mustafa Denizli'nin göreve getirilebileceğini düşündüğünü söyledi.

Cem Dizdar'ın NTVSpor canlı yayınına bağlanarak yaptığı yorumların tamamı şöyle:

Cem Dizdar: Mesele Alaçatı meselesiyse futbol dışı bir konu. Şunu söyleyebilirim; milli takımda işler yolunda gitseydi, oyuncu yetiştirilebilseydi, takım yükseliş trendinde olsaydı Terim ve ekibi sorunlar karşısında daha salim ve mesafeli davranırdı. İşler de iyi gitmeyince gergin, öfkeli, zaman zaman sarkastik ifadelerin yer aldığı bir atmosfer oluştu. Bence olması gereken böyleydi. Kişisel görüşüm; Mustafa Denizli’nin göreve getirileceği yönünde.

Yeni bir düzenleme getirilecektir milli takımda. Eylül-ekim aralığında maçlar var. Kısa vadeli bir çözüm üretilecektir. Mehmet Özdilek yardımcı olmuştu, acaba kısa vadede çözüm olarak düşünülebilir mi, bilmiyorum. Bu grup sürecinde Türkiye’yi sürükleyecek bir hoca getirilecektir. Pratik sonuçlar üretip kadroya hükmedecek bir isim bulmak zorundalar. Akla gelen ilk isim de Mustafa Denizli. Daha pratik, sorunları çözebilecek teknik adam Türk olarak Denizli. Yabancı isimler de düşünülebilir tabii.

Fatih Terim denince Galatasaray adı anılmadan olmaz. Fatih Terim’in bu süreçte yıprandığını düşünüyorum. Alelacele Galatasaray için bir karar vereceğini tahmin etmiyorum. İki taraf da burada yıpranmış, hem Terim, hem Dursun Özbek. İşler iyi gitmediğini gördüler hızlı kararlar verilince. Yaşayarak gördüler. Terim’in sakin kalarak oyunun kenarında beklenen, gözlemleyen birine dönüşeceğini düşünüyorum kısa vadede.

Şenol Güneş’in Beşiktaş’ı bırakıp Milli Takım’ı tercih etmesi Beşiktaş’ı sıkıntıya sokacaktır. Onun oyun tarzı, oyuncuların ve taraftarların kabul ettiği bir tarz. Beşiktaş tarafı buna çok gönülsüz olur. TFF böyle bir şeye kalkışacak olursa Güneş’in de ne diyeceği çok önemli. Beşiktaş ile sözleşme imzalarken basına yansıyan polemikler vardı, ancak biraz sakin kalıp bilgi almak gerekir.