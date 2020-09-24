Cem Dizdar'dan Aboubakar transferine eleştiri: 2 senede 9 maç oynamış, üstümü başımı parçalayacağım artık!

Beşiktaş'ın Porto'nun golcüsü Vincent Aboubakar'la anlaşma sağlamasını eleştiren yorumcu Cem Dizdar, Kamerunlu golcünün Aboubakar'ın son dönemde az sayıda maç oynadığını belirterek, "Sen kendi çocuğuna yatırım yapsana. Üstümü başımı parçalayacağım artık" diye konuştu.



Beşiktaş'ın 3 yıl sonra yeniden kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar için yorumcu Cem Dizdar sert ifadeler kullandı.

2016/17 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 28 yaşındaki Kamerunlu golcünün 2 yıldır çok az maç oynadığını vurgulayan Dizdar, sürekli aynı isimler üzerinden transfer planlarının yapılmasını eleştirdi.

Siyah-beyazlı takımın elinde 3 tane forvet oyuncusu bulunduğunu belirten ünlü yorumcu, "Aboubakar 2 senede 9 maç oynamış. Resmen hatıra satın alıyorsun. Sürekli transferde aynı isimler üzerinde döngü yaşıyoruz. Umut var, Güven var, Larin var. Elinde varlığın var. Sen kendi çocuğuna yatırım yapsana. Üstümü başımı parçalayacağım artık" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar'la 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.