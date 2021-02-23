Cem Davran'dan AKP'ye kongre tepkisi:Olağan değil onlar

AKP olağan kongrelerine devam ederken kapalı salonlarda kalabalık yapılmasına tepkiler sürüyor. Son olarak ünlü sanatçı Cem Davran, sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Olağan parti kongreleri yapıyorsunuz ya! Olağan değil onlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'lebaleb' olarak nitelendirilen AKP 7’nci Olağan Kongre sürecinde sona gelindi. Yarın yapılması beklenen İstanbul İl Kongresi’nin ardından AKP büyük kongresi ise mart ayının sonunda yapılacak.

Sosyal medya üzerinden Olağan Kongre sürecine tepki gösteren sanatçı Cem Davran, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Olağan parti kongreleri yapıyorsunuz ya! Olağan değil onlar" dedi.