YKM'nin satışıyla ilgili tartışmalar sürüyor

Rekabet Kurulu’nun YKM’nin çoğunluk hisselerinin Boyner Büyük Mağazacılık ve Citi Group ortaklığına devrine onay vermeyerek, nihai inceleme kararı vermesinin ardından Tan Ailesi adına açıklama yapan Saruhan Tan, kararı ‘sektör ve rekabetin korunması adına önemli bir adım olarak’ karşıladıklarını söyledi.

Tan Ailesinin açıklamaları üzerine Cem Boyner ve Av. Gönenç Gürkaynak yaptıkları basın açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdiler;

“Tan Ailesinin ardı ardına ve büyük telaşla basına yaptıkları açıklamalar tamamen yanıltıcı ve yanlış ifadelerle doludur. Rekabet Kurumu izin başvurumuz üzerine görevini ifa ederken incelemelerini sürdürme ve konuyu bu somut incelemelerden sonra sonuca bağlama kararı almıştır.

Tan Ailesi'nin rekabet hukuku disiplinini YKM’nin çoğunluk hisselerinin satılması işlemini engellemek yönündeki şahsi menfaatlerine alet etmeye çalıştığı ortadadır.

Daha evvel de ifade ettigimiz gibi, inceleme sürecindeki bir dosyanın içeriği hakkında basın yoluyla fikir beyan etmeyi doğru bulmuyoruz. Bu nedenle Rekabet Kurulu'nun nihai kararına kadar sükunet ile beklemeyi, hukuka saygıyı ve yetkili idari mercilerin incelemelerine güvenmeyi Tan Ailesine de tavsiye ediyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendilerinin incelemesi devam eden sureçlerle ilgili iddialarına cevap verilmeyecektir."