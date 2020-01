Cem Boyner: Müşteriler için 'ucube' ifadesini kullanmadım

Boyner Holding Başkanı Cem Boyner, ortalamaların her şeyi berbat ettiğini belirterek “Ortalama dediğimiz müşteri ucubedir. Müşterilere de tek tek onların özelinde bakmak gerekiyor” dedi. Boyner Twitter'dan yaptığı açıklamada ise, "Bugün gazetelerde yer alan konuşmam tamamiyle İngilizce idi. Ucube, ya da o manaya gelecek hiç bir kelime kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Toplam 7 trilyon dolarlık iş hacmini temsil eden 7 bin perakendeciyi İstanbul’da ağırlan Asya Pasifik Perakende Kongresi ve Fuarı’nın (APRCE) ikinci gününde Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner damgasını vurdu.

Türkiye ile saat farkı nedeniyle jet-lag olup konferans salonunda uyuklayan Asyalıları Cem Boyner’in çarpıcı konuşmasıyla ayıldı.

Alaska’da kutup ayısı avlamaya gittiğinde rehbere sürekli izleri göstererek onu delirttiğini belirten Boyner, “Bana en sonunda kızarak dedi ki ‘İz varsa kutup ayısı orada yoktur. İz olmayan yerlerde arayacaksın ayıyı. Biz de mağazalar da olan değil olmayan şeylere bakacağız” dedi.

Veriler aldatıcı

Demet Cengiz’in Hürriyet’teki haberine göre, perakendede bazı parametrelere bakıldığını ancak kimi zaman verilerin aldatıcı olduğunu vurgulayan Boyner şöyle devam etti:

“Örneğin aynı metrekaredeki satışları karşılaştırdığımız like for like… Belki satış artıyor ama ben müşteri kaybediyor olabilirim. Benim tek tek tüketiciye bakmam lazım. İşimiz hizmet işi, perakende işi değil. İşimiz tüketici işi! Büyük bilgi küçük detay önemlidir ama her bir detay büyük bir detaydır. Ortalama müşteri diye bir kavram var. Bir kadın ve bir erkek müşteriyi alıp ikisini toplayıp ikiye bölersek ortalama müşteri için ortaya ucube bir şey çıkar. Çok yanlış. Ortalama müşteri diye bir şey yoktur. Ortalama dediğimiz müşteri bir ucubedir. Müşterilere de tek tek onların özelinde bakmak gerekiyor.”

Yağdır ve dua et yok

“Yağdır ve dua et” diye bir kavramın artık geçersiz olduğunu, müşteriye yüzde 100 ulaşmak gerektiğini söyleyen Boyner sözlerini şöyle sürdürdü:

“Valizi oraya koy, seyahate çıkacak biri olsun, aklına da biz gelelim ve gelip o valizi alsın diye dua edelim... Eskiden böyle yağdırılırdı. Şimdi seyahat eden müşterimi ben biliyorum ve ona uygun kampanyaları sunuyorum. Masada para bırakma lüksümüz yok. Eğer bırakırsam o para rakiplerin reklam, tanıtım ve İK bütçesine gider. Masada bıraktığınız her şey sizi sırtınızdan vurur. İnsanlara onları ilgilendirmeyen kampanya bildirimleri gönderirseniz, size spam muamelesi yaparlar.”

Twitter'dan açıklama

Boyner, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün gazetelerde yer alan konuşmam tamamiyle İNGİLİZCE idi.Ucube, ya da o manaya gelecek hiç bir kelime kullanmadım. Yorum yapanlara bilgi" dedi.