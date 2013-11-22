

İnşaat sektöründeki ilk yatırımını Basın Ekspres Yolu’nda FerYapı ortaklığıyla yapan Boyner Holding, inşaat sektöründe yola devam etmeyi planlıyor. Kamu ihalelerine girmeyeceklerini söyleyen Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, “Devletle hiçbir alım-satım işi yapmayız” dedi.

İlk projesi İstwest’in inşaat aşamasında yeni arsa arayışlarına başladıklarını söyleyen Cem Boyner, “İlk iş ağzımızda güzel bir tat bıraktı. Eğer uygun lokasyon ve proje olursa yeni işler yapabiliriz” dedi.

Gülistan Alagöz'ün hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Basın Ekpres Yolu’ndaki arsası üzerinde FerYapı ortaklığıyla İstwest projesini hayata geliştiren Boyner Holding, inşaata yatırıma sıcak bakıyor. İnşaatı maratona, perakendeyi 100 metre koşusuna benzeten Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, “İstwest’te çıtayı yükseğe koyduk. Bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor. Eğer buna uygun arsa olursa FerYapı ile yeni projeler yapabiliriz” dedi. Perakendenin sonuçları hızlı alınan bir sektör olduğunu belirten Boyner, inşaatın ise uzun sürede dönüşleri alınan bir alan olduğunu dile getirdi.

‘Devletle iş yapmam'

Boyner, İstwest projesinde inşaat başladıktan 3-4 ay sonra yeni proje için yer baktıklarını ancak istedikleri gibi bir alan bulamadıklarını ifade etti. İlk projenin sonuçlarından finansal ve prestij olarak memnun olduklarını belirten Boyner, yeni işlerin de özel sektör iş birliğiyle olacağını belirtti. Kamu ihalelerine girmeyeceklerini söyleyen Boyner, “Devletle hiçbir alım-satım işi yapmayız” dedi.

Yaşam başladı

2,5 süren inşaat aşamasından sonra yaşamın başladığı projede 999 daire yer alıyor. Dairelerin 908 adetini sattıklarını söyleyen FerYapı Yönetim Kurulu Üyesi Ramadan Kumova, 70 ailenin proejede yaşama başladığını söyledi. 70 dönüm arsa üzerine kurdukları projede blok arası mesafelere dikkat ettiklerini ve emsal haklarını sonuna kadar kullanmadıklarına dikkat çeken Kumova, 3 bin konut yapabilecekleri halde 999 konut yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Projeden ilk ev alanların ortalama yüzde 60 kazanç sağladığını belirten Kumova, dairelerin metrekare satış fiyatının 5 bin TL bandını aştığını dile getirdi.

20 yılda ödeme

Ramadan Kumova proje bünyesinde 20 yıl vadelendirme yaptıklarını ve bu sürenin Türkiye’de ilk kez uygulandığını söyledi. Ara ödeme, ve balon ödeme olmadan 20 yıl fırsatı sunduklarını belirten Kumova, yeni kampanyayla 2 haftada 20 daire satışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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