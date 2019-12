Cem Boyner: Bu yılı atlattık ya her şeyi yaparız

Perakende Günleri'nin kapanışında konuşma yapan Cem Boyner,"Biz bu yılı atlattık ya bundan sonra her şey yaparız" dedi.



Boyner Holding Murahhas Azası Cem Boyner, krizin etkilerinin bittiğine dikkat çekerek, "Biz bu yılı atlattık ya bundan sonra her şey yaparız" dedi. Perakende Günleri'nin kapanışında konuşma yapan Boyner, liderliğin krizde önemine dikkat çekerek, "Takıma önem verin ama liderleri ve liderlik yetiştirmeyi ihmal etmeyin. Bizim işte bir kişi dünyayı değiştirir. Kaptanları gemiye niye verirler biliyor musunuz? En berbat havalarda gemiyi limanı taşıması için verirler. Biz geçen yılı geçirdik ya arkadaşlar her şeyi yaparız artık. Gemileri limana selametle getirdik" dedi.





Geçen yıl bu zamanlar sektörün tiftik gibi dağıldığını belirten Boyner, geleceğe yönelik iyimser olduğunu söyledi. Boyner, "Artık bilinçsiz tüketim sona erdi, bir daha eskisi gibi olmayacak. 2011-2012 ve 2013'ün çok daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Krizden çıkış için farklılık yaratmanın gerekli olduğunu belirten Boyner, "Riskten kaçmak riskin en büyüğü şu anda" dedi. Kısa süreli kampanyaları eleştiren Boyner, "Kısa süreli kampanyalar müşteriyi müptela yapmaz. Bu yıl mağazalarımızda geçen yıldan yüzde 30 eksik malla satış yapıyoruz. Müşteri geliyor bunların malı yok deyip satın alıyor. Müşterinin beyni bizden fazla. Kendimiz de müşteri moduna girdiğimiz zaman canavar oluyoruz."

Kendimizi silkeleyelim