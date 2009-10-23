Cem Boyner: Bu yılı atlattık ya her şeyi yaparız

Perakende Günleri'nin kapanışında konuşma yapan Cem Boyner,"Biz bu yılı atlattık ya bundan sonra her şey yaparız" dedi.
Boyner Holding Murahhas Azası Cem
Boyner, krizin etkilerinin bittiğine dikkat çekerek, "Biz bu yılı
atlattık ya bundan sonra her şey yaparız" dedi. Perakende Günleri'nin
kapanışında konuşma yapan Boyner, liderliğin krizde önemine dikkat
çekerek, "Takıma önem verin ama liderleri ve liderlik yetiştirmeyi
ihmal etmeyin. Bizim işte bir kişi dünyayı değiştirir. Kaptanları
gemiye niye verirler biliyor musunuz? En berbat havalarda gemiyi limanı
taşıması için verirler. Biz geçen yılı geçirdik ya arkadaşlar her şeyi
yaparız artık. Gemileri limana selametle getirdik" dedi.
Geçen yıl bu zamanlar sektörün
tiftik gibi dağıldığını belirten Boyner, geleceğe yönelik iyimser
olduğunu söyledi. Boyner, "Artık bilinçsiz tüketim sona erdi, bir daha
eskisi gibi olmayacak. 2011-2012 ve 2013'ün çok daha iyi olacağını
düşünüyorum" diye konuştu.
Krizden çıkış için farklılık
yaratmanın gerekli olduğunu belirten Boyner, "Riskten kaçmak riskin en
büyüğü şu anda" dedi. Kısa süreli kampanyaları eleştiren Boyner, "Kısa
süreli kampanyalar müşteriyi müptela yapmaz. Bu yıl mağazalarımızda
geçen yıldan yüzde 30 eksik malla satış yapıyoruz. Müşteri geliyor
bunların malı yok deyip satın alıyor. Müşterinin beyni bizden fazla.
Kendimiz de müşteri moduna girdiğimiz zaman canavar oluyoruz."
Kendimizi silkeleyelim
Türkiye'deki perakendecilerin
ufkunu Türkiye ile sınırladığını ve hep kendi müşterilerini
kaybetmemeye çalıştığını belirten Boyner, "AVM'lere bile bakın her yer
Apo, Mudo, Cem … Olağan şüpheliler gibi herkes aynı yerde. Bir de
birbirlerine yakın olmak istiyorlar. Kâbus gibi. Kampanyalar birbirine
benziyor. Müşteriler birbirine benziyor. Biraz da kendi müşterimiz
olmayanlara bakalım. Kendimizi silkeleyelim. Kendi müşterimiz olmayan
milyonlara bakalım. Dışarıdaki dünyaya bakalım" diye konuştu.
Zorluklar yaratıcılığı artırır
Rakipleri müşteri kaybederken,
"sirk" konseptini yeniden yaratarak sağladığı rekor kârlılık ve 600
milyon doların üstünde cirosuyla eğlence sektöründe bir numaraya
yerleşen Cirque du Soleil'in Özel Projeler Direktörü Lyn Heward,
"yaratıcılık " faktörünün hem insan hem de şirket geliţimindeki önemini anlatan deneyimlerini Perakende Günleri katılımcıları ile paylaştı. Heward, "Fýrsatlarý görebilmek ve bunlarý deđerlendirebilmek için duyularýn ve sezgilerin sürekli açýk olmasý gerekiyor. Yaratýcý dönüţüm için de
kiţinin kendisini rahat hissettiđi alanlarýn dýţýnda çalýţmasý, farklý
ţeyler denemesi ve risk almasý ile kendisini tekrar etmemesi lazım" dedi.
TAY'ın galibi Mavi Jeans
Perakendenin "önde gelen" 48
markasının satış elemanlarının yarıştığı Markalar Arası Tartışma
Yarışması'nın (TAY) finali de Perakende Günleri'nde yapıldı. "Günümüz
gençliğinin en önemli eksikliği ideal yoksunluğu mu? Eğitim
yetersizliği mi?" konulu finalde Mavi adına yarışan 'Masmavi' takımı,
Turkcell adına yarışan 'Timcell'i geride bırakarak birinci oldu.
Tüketici ilk önce fiyata en son taksite bakıyor
Perakende Günleri sırasında
düzenlenen elektronik oylamayla "Müşteriniz hizmet dışında en çok neye
önem veriyor? ' sorusuna katılımcıların yüzde 39,92 'yle ‘fiyata'
yanıtını verdi. Yüzde 38,24'ü indirim oranına yanıtını verirken
yeniliğe cevabını verenlerin oranı ise yüzde 10,50 'de kaldı. Taksit
yanıtını verenler ise yüzde 4.62 'yle son sırada yer aldı.
Sektörde 'Kol kırılır yen içinde kalır' dönemi
Perakende sektörü bundan sonra ‘kol
kırılır yen içinde kalır ' prensibini benimseyecek ve sorunlarını
kamuoyunun önünde çözmek yerine ‘Etik Kurulu'na başvuracak. AMPD
bünyesinde başkanlığı sektörün duayen ismi Abdullah Kiğılı'nın yaptığı
bir ‘Etik Kurulu' kurulurken üyeliklerine de Mavi'nin kurucusu Sait
Akarlılar ve İstinyePark 'ın ortaklarından Zafer Kurşun getirildi.
İndirimler paniği artırıyor
Habitat
'ı zarardan kurtaran, ölü Selfridges 'i canlandıran CEO olarak anılan
ve şu anda Boyner ve Beymen 'deki yönetim kurulu üyeliği yapan La
Rinascente CEO'su Vittorio Radiance, "İngiltere 'de yüzde 70-80'i bulan
indirim yapıldı. Bu indirimler aslında paniği artırıyor. İndirim
yapmaya devam ederseniz yakında mağazalara gelecek müşteriniz
kalmayacak " dedi.