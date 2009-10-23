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Ekonomi

Cem Boyner: Bu yılı atlattık ya her şeyi yaparız

Perakende Günleri'nin kapanışında konuşma yapan Cem Boyner,"Biz bu yılı atlattık ya bundan sonra her şey yaparız" dedi.

23 Ekim 2009 03:00

Perakende Günleri'nin kapanışında konuşma yapan Cem Boyner,"Biz bu yılı atlattık ya bundan sonra her şey yaparız" dedi.

Boyner Holding Murahhas Azası Cem Boyner, krizin etkilerinin bittiğine dikkat çekerek, "Biz bu yılı atlattık ya bundan sonra her şey yaparız" dedi. Perakende Günleri'nin kapanışında konuşma yapan Boyner, liderliğin krizde önemine dikkat çekerek, "Takıma önem verin ama liderleri ve liderlik yetiştirmeyi ihmal etmeyin. Bizim işte bir kişi dünyayı değiştirir. Kaptanları gemiye niye verirler biliyor musunuz? En berbat havalarda gemiyi limanı taşıması için verirler. Biz geçen yılı geçirdik ya arkadaşlar her şeyi yaparız artık. Gemileri limana selametle getirdik" dedi.

Geçen yıl bu zamanlar sektörün tiftik gibi dağıldığını belirten Boyner, geleceğe yönelik iyimser olduğunu söyledi. Boyner, "Artık bilinçsiz tüketim sona erdi, bir daha eskisi gibi olmayacak. 2011-2012 ve 2013'ün çok daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Krizden çıkış için farklılık yaratmanın gerekli olduğunu belirten Boyner, "Riskten kaçmak riskin en büyüğü şu anda" dedi. Kısa süreli kampanyaları eleştiren Boyner, "Kısa süreli kampanyalar müşteriyi müptela yapmaz. Bu yıl mağazalarımızda geçen yıldan yüzde 30 eksik malla satış yapıyoruz. Müşteri geliyor bunların malı yok deyip satın alıyor. Müşterinin beyni bizden fazla. Kendimiz de müşteri moduna girdiğimiz zaman canavar oluyoruz."
 
Kendimizi silkeleyelim

Türkiye'deki perakendecilerin ufkunu Türkiye ile sınırladığını ve hep kendi müşterilerini kaybetmemeye çalıştığını belirten Boyner, "AVM'lere bile bakın her yer Apo, Mudo, Cem … Olağan şüpheliler gibi herkes aynı yerde. Bir de birbirlerine yakın olmak istiyorlar. Kâbus gibi. Kampanyalar birbirine benziyor. Müşteriler birbirine benziyor. Biraz da kendi müşterimiz olmayanlara bakalım. Kendimizi silkeleyelim. Kendi müşterimiz olmayan milyonlara bakalım. Dışarıdaki dünyaya bakalım" diye konuştu.

Zorluklar yaratıcılığı artırır

Rakipleri müşteri kaybederken, "sirk" konseptini yeniden yaratarak sağladığı rekor kârlılık ve 600 milyon doların üstünde cirosuyla eğlence sektöründe bir numaraya yerleşen Cirque du Soleil'in Özel Projeler Direktörü Lyn Heward, "yaratıcılık " faktörünün hem insan hem de şirket geliţimindeki önemini anlatan deneyimlerini Perakende Günleri katılımcıları ile paylaştı. Heward, "Fýrsatlarý görebilmek ve bunlarý deđerlendirebilmek için duyularýn ve sezgilerin sürekli açýk olmasý gerekiyor. Yaratýcý dönüţüm için de kiţinin kendisini rahat hissettiđi alanlarýn dýţýnda çalýţmasý, farklý ţeyler denemesi ve risk almasý ile kendisini tekrar etmemesi lazım" dedi.
 
TAY'ın galibi Mavi Jeans

Perakendenin "önde gelen" 48 markasının satış elemanlarının yarıştığı Markalar Arası Tartışma Yarışması'nın (TAY) finali de Perakende Günleri'nde yapıldı. "Günümüz gençliğinin en önemli eksikliği ideal yoksunluğu mu? Eğitim yetersizliği mi?" konulu finalde Mavi adına yarışan 'Masmavi' takımı, Turkcell adına yarışan 'Timcell'i geride bırakarak birinci oldu.
 
Tüketici ilk önce fiyata en son taksite bakıyor

Perakende Günleri sırasında düzenlenen elektronik oylamayla "Müşteriniz hizmet dışında en çok neye önem veriyor? ' sorusuna katılımcıların yüzde 39,92 'yle ‘fiyata' yanıtını verdi. Yüzde 38,24'ü indirim oranına yanıtını verirken yeniliğe cevabını verenlerin oranı ise yüzde 10,50 'de kaldı. Taksit yanıtını verenler ise yüzde 4.62 'yle son sırada yer aldı.
 
Sektörde 'Kol kırılır yen içinde kalır' dönemi

Perakende sektörü bundan sonra ‘kol kırılır yen içinde kalır ' prensibini benimseyecek ve sorunlarını kamuoyunun önünde çözmek yerine ‘Etik Kurulu'na başvuracak. AMPD bünyesinde başkanlığı sektörün duayen ismi Abdullah Kiğılı'nın yaptığı bir ‘Etik Kurulu' kurulurken üyeliklerine de Mavi'nin kurucusu Sait Akarlılar ve İstinyePark 'ın ortaklarından Zafer Kurşun getirildi.
 
İndirimler paniği artırıyor

Habitat 'ı zarardan kurtaran, ölü Selfridges 'i canlandıran CEO olarak anılan ve şu anda Boyner ve Beymen 'deki yönetim kurulu üyeliği yapan La Rinascente CEO'su Vittorio Radiance, "İngiltere 'de yüzde 70-80'i bulan indirim yapıldı. Bu indirimler aslında paniği artırıyor. İndirim yapmaya devam ederseniz yakında mağazalara gelecek müşteriniz kalmayacak " dedi.
 

 

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