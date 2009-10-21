Cem bağırdı: Çıkarın beni burdan

Münevver Karabulut'un katil zanlısı olarak tutuklanan Cem Garipoğlu, keşif yaptırılmak üzere cinayetin işlendiği İstanbul Bahçeşehir'deki villaya getirildi.





CEM GARİPOĞLU CİNAYETİN İŞLENDİĞİ VİLLAYA GETİRİLDİ-

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Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’na bugün cinayetin işlendiği villada keşif yaptırıldı. Garipoğlu'nun avukatı Aytekin Kaya, Cem Garipoğlu'nun olayı hatırlamak istemediği için eve girmek istemediğini söyledi.



Parçalanmış cesedi Etiler’deki çöp konteynırına atılan 18 yaşındaki Münevver Karabulut’un katil şüphelisi Cem Garipoğlu, cinayeti işlediği Bahçeşehir’deki evlerine getirildi. Sabah saatlerinde tutulduğu Mahtepe Cezaevi’nden çıkarılan Cem Garipoğlu'na evlerinde tatbikat yaptırıldı.

Çevik kuvvet ve çocuk şube müdürlüğüne bağlı polisler ile özel hareket polisleri ve jandarma villa ile çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Villayı gören binaların üstelerine keskin nişancılar yerleştirildi. Tatbikat nedeniyle çok sayıda haberci de villaya gitti. Ancak olay yeri tatbikatını yaptıran savcı, gazetecilerin villa önünden uzaklaştırılmasını istedi.





1 saat araçta bekletildi

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 10.00 sıralarında villa önüne getirilen ve cezaevi aracında bekletilen Garipoğlu saat 11.00’de içeriye sokuldu.Cem yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkarılarak villa etrafında dolaştırıldı, daha sonra tekrar villaya sokuldu.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçeyle başvurarak, olay yerinde keşif yapılmasını talep etmişti. Avukat Rezan Epözdemir dilekçesinde tatbikatta testereyi nereden aldığının, testereyi taşıdığı poşetin renginin yanı sıra eve giriş ve çıkışlarla ilgili soruların da yöneltilmesini talep etmişti. Talepleri yerinde gören soruşturma savcıları dün cinayet mahallinde keşif yapma kararı aldı.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçeyle başvurarak, olay yerinde keşif yapılmasını talep etmişti. Avukat Rezan Epözdemir dilekçesinde tatbikatta testereyi nereden aldığının, testereyi taşıdığı poşetin renginin yanı sıra eve giriş ve çıkışlarla ilgili soruların da yöneltilmesini talep etmişti. Talepleri yerinde gören soruşturma savcıları dün cinayet mahallinde keşif yapma kararı aldı.





"Cem eve girmek istemedi"

İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden ring aracına bindirilen Cem Garipoğlu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevine gönderildi. Zanlının avukatı Aytekin Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasalara göre bütün soruşturmaların gizli olduğunu, dolayısıyla soruşturmanın ayrıntısıyla ilgili bilgi veremeyeceğini söyledi.

Müvekkiline soruşturmayı yürüten savcılar tarafından çeşitli sorular yöneltildiğini ifade eden Kaya, “Bu karma bir uygulamaydı. Hem yer gösterimi yapıldı, hem de çeşitli sorular soruldu. Müvekkilim susma hakkını kullandı. Ne sorulması gerekiyorsa soruldu. İçeride yaşananlarla birlikte müvekkilimin haleti ruhiyesi de tutanaklara geçirildi” dedi.

Kaya, müvekkilinin olay gününü hatırlamamak için eve girmek istemediğini de söyledi.