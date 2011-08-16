Cem Aydın: NTV'ye çıkamayan 'bir de ben vurayım' diyor

T24

Aydın'ın Marketing Türkiye dergisinden Ferruh Altun'un sorularına verdiği yanıtlar şöyle:Kuruluşundan bugüne her yıl bir yenilik iddiasıyla çıkmaya çalıştık izleyicinin karşısına. Bu yıl ise temeli güçlendirmeye karar verdik. İşimizin temeli haber. Haber yayıncılğını daha anlaşılır, izleyicinin ihtiyacını en kapsamlı şekilde karşılayacak bir standarta getirmeye çalışıyoruz. Muhabir ve editör kadrolarını güçlendiriyor, eğitim çalışmaları ile eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Haber Merkezi hem içerik hem de görsel açıdan bugüne kadar yaptığımız işin üzerinde bir haber kanalı kurmak için çalışıyor.Neden bu değişime ihtiyaç duyduk, tartışma ve yorum programları neden kaldırdık? Çünkü özelikle son dönem artık izleyiciye de yansıyan tahammülsüzlük, taraf ol baskısı bizim açımızdan yönetilemez hale geldi. Bir kanal hem ergenokoncu, hem komünist, hem yandaş hem candaş olabilir mi? Biz olduk.Yayın ilkelerini ekrana vererek hem izleyiciye, hem siyasilere nerede durduğumuzu anlatmaya çalıştık, “Taraf olduğumuz sadece üç alan var; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları” dedik. Bu kanalın siyasi görüşü yok dedik. Ama pek başarılı olamadık. İnsanların dinlemekten, anlamaktan çok duymak istediklerini duydukları bir dönemden geçiyoruz. Biz de yapıyı değiştirmeye işimizin temeli olan habere dönmeye karar verdik.Bu değişimin bir nedeni de farklılaşma çabası. Birbirine benzeyen bu kadar kanal arasında NTV yine soğukkanlı ve sakin durmaya çalıştı ama rekabet bizi de zorladı.Onlarca kanalda, çok fazla tartışma, konuşma ve çatışma programı ortaya çıktı. Üstelik kafaların açılması değil, daha da karışmasına yol açan programlar oldu bir çoğu. Çatışmadan ne kadar kaçarsanız kaçın, gerginlik bu tür programlara da yansıyor. İnsanlar da kavga eden insanları izlemeyi seviyor açıkcası.Görsel ve içerik zenginliği ile diğer kanallardan farklılaşacağımızı düşünüyoruz, Türkiye’nin en güvenilir kanalı olma iddiamız sürüyor. İzleyici en hızlı ve anlaşılır haliyle haberi yine NTV’den alacak . Konunun gerçek uzmanlarını bulup çıkartacağız ekrana, yorum ve tartışma izlemek isteyenlerin çok fazla seçeneği var zaten. Biz bilginin peşindeyiz. Neyin, neden olduğunu anlamasını sağlayacağız izleyicinin. Rekabet açısından çok da detay vermek istemiyorum. Farklılığı 1 Ekim’den itibaren görmeye başlayacaksınız.Yorumu izleyici yapacak, NTV’nin görevi olup biteni en anlaşılır haliyle izleyiciye ulaştırmak, haberi yorumla değil bilgiyle tamamlayacağız. Bunu hakkıyla yapabilirsek zaten yaptığımız işi bir adım daha ileri götürmüş oluruz. Daha önce de NTV’ye “ajans haberciliğj” tanımı yapılmıştı. Ajans dilinden bahsetmiyorum ama evet yorumsuz yalın haber anlamında doğru. Hakkıyla yapılırsa önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. NTV’nin siyasi bir duruşu yok mu, olmayacak mı ? Hayır yok ve olmayacak. Olması kötü bir şey de değil, siyasi yayıncılık yapan kurumlar var. Ama biz yapmıyoruz.Özellikle Banu Güven'in kanaldan ayrılması ve ardındanEtkilendik doğal olarak . Banu da bunu kötü niyetli yapmadı eminim, kuruma etkisini öngörmemiş olabilir. Bazen kurumdan ayrılan kişiler kurumun hayatına devam ettiğini unutabiliyor. Neyse anlaşılabilir kaygılarla hatlar karıştı. Banu sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımızdır, O NTV’ye, NTV de ona değer katmıştır. Kendisiyle anlaşarak ve konuşarak ayrıldık. Kendini yaptığı programla, hayattaki duruşuyla tarif eden arkadaşlarımıza “hadi şimdi tekrar haber sunmaya başla” diyemiyorsunuz, bu da mesleğin gerçeği. O yüzden ayrılmak zorunda kaldık.NTV’ye niye bu kadar yükleniyorlar? NTV Türkiye’nin en gözde en saygın markalarından biri. Yaptığı yayınlar, değişimler de doğal olarak konuşulup tartışılabilir. Ama bazıları ayarı biraz kaçırdı. Sağlıksız bir öfkenin dışavurumu gibi. Bizde yayına çıkmak isteyip çıkamayan, NTV ile bir ilişki kuramayan, NTV’nin yok saydığı bazı kişilikler durumu fırsat bilip bir de ben vurayım dedi sanıyorum. Medya’nın ne yazık ki en önemli problemlerinden biri de yeni yeni ortaya çıkan, kavga ve çatışmadan beslenen , altyapısı zayıf yazarlar. Bunların yanında çok düzgün eleştiri yazıları da çıktı. Çıkmalı da zaten. Mesela Amberin Zaman, Taraf gazetesinde NTV’yi eleştiren güzel bir yazı yazdı. Neyse ki kalemini dövmek için değil derdini anlatmak için kullanan yazarlar da var. Bizim problemimiz eleştiri değil düzeysizlik.Hata yapmamak mümkün değil ama düzeltebilmek için hatayı anlamak gerekiyor. Yöneticilere, editör ve muhabirlere çok iş düşüyor. Bu işte bir yanlış on doğruyu götürüyor.TV-en kanalıyla ilgili haberler de bir süre gündemde...Rakip eğlence kanalları. Ama o alanda da farklılaşmaya gerçek anlamda yeni ve alternatif olmaya çalışacağız. Varolanlardan bir tane daha yapmanın ticari ve mesleki olarak çok bir anlamı yok. Ezberbozan, cesur ve yenilikçi bir kanal yaratmak için çaba harcıyoruz. Kasım ortası yayına başlamayı hedefliyoruz. Ocak başı yayın akışımız oturmuş olur. Ama kendi tarzımızı, kimliğimizi gösteren yapımların ortaya çıkması 2012 Eylül gibi görünüyor.Yanlış olmadıkları sürece diyecek bir şey yok. Rakamlar çok abartıldı, bize kimsenin bir şey sormaması biraz tuhaftı. Rakamı açıklayamazdık ama en azından doğru bir çerçeve çizmeye çalışırdık.