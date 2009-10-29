Cem artık babasıyla aynı cezaevinde

Münevver Karabulut'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Cem Garipoğlu 18 yaşına girdiği için Maltepe Cezaevi'nden, Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Cem Garipoğlu, burada 21 yaşından küçüklerin kaldığı Gençlik Cezaevi'ne konuldu.

Nakil için polis ekipleri sabah erken saatlerden itibaren Maltepe Cezaevi önünde yoğun gövenlik önlemi aldı.

Cem Garipoğlu'nu taşıyan konvoy iki cezaevi aracı, jandarma eskortu ve polis özel harekat şubesine ait ekipler eşliğinde sabah saat 09.00'da cezaevinden çıkış yaptı.

Güzergah boyunca da polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

1.5 aydır Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Çocuk Koğuşu'nda kalan 29 Ekim 1991 doğumlu Cem Garipoğlu'nu getiren konvoy, saat 10.30'da cezaevine giriş yaptı.

Cem'in cinayete iştirak etmekle suçlanan babası Mehmet Nida Garipoğlu da aynı cezaevinde tutuluyor