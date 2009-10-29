T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cem artık babasıyla aynı cezaevinde

Münevver Karabulut'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Cem Garipoğlu 18 yaşına girdiği için Maltepe Cezaevi'nden, Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

29 Ekim 2009 02:00

Münevver Karabulut'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Cem Garipoğlu 18 yaşına girdiği için Maltepe Cezaevi'nden, Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Cem Garipoğlu, burada 21 yaşından küçüklerin kaldığı Gençlik Cezaevi'ne konuldu.

Nakil için polis ekipleri sabah erken saatlerden itibaren Maltepe Cezaevi önünde yoğun gövenlik önlemi aldı.

Cem Garipoğlu'nu taşıyan konvoy iki cezaevi aracı, jandarma eskortu ve polis özel harekat şubesine ait ekipler eşliğinde sabah saat 09.00'da cezaevinden çıkış yaptı.

Güzergah boyunca da polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

1.5 aydır Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Çocuk Koğuşu'nda kalan 29 Ekim 1991 doğumlu Cem Garipoğlu'nu getiren konvoy, saat 10.30'da cezaevine giriş yaptı.

Cem'in cinayete iştirak etmekle suçlanan babası Mehmet Nida Garipoğlu da aynı cezaevinde tutuluyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24