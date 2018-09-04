Çeltik tarlası, fotoğraf stüdyosuna döndü

Engin ÖZMEN-Ali CAN ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü\'nce tohum üretimi yapılan yeni çeltik çeşitlerinin tanıtılması için \'Çeltik Tarla Günleri\' düzenlenirken, etkinliklere katılanlar ise tarlada gezerek, fotoğraf çektirdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yeni çeşit çeltik tohumlarının tanıtımı için \'Çeltik Tarla Günleri\' etkinlikleri düzenlendi. Atatürk Bulvarı üzerindeki 3 dönümlük alanda gerçekleştirilen etkinliğe Edirne Valisi Günay Özdemir de katıldı. Vali Özdemir, Edirne ve Trakya\'nın, tarım ve hayvancılıkta, bölgenin Türkiye\'nin sayılı alanlarından olduğunu söyledi. Özdemir, \"Özellikle çeltik konusunda şu anda Türkiye üretiminin yarıya yakının Trakya bölgesi, Türkiye’nin de yüzde 45’ini Edirne olarak yapıyoruz. Bu da aslında Edirne’nin tarım ve hayvancılık konusunda, özellikle çeltik konusunda ne kadar önemli bir şehir olduğunu, katkı sağladığını göstermekte. Ayrıca enstitümüz 25’in üzerinde çeltik konusunda tohumluk ürettiğini biliyoruz. Aynı zamanda 1997 yılında şu anda Türkiye’de marka olarak bilinen Osmancık pirincinin aslında ıslah edildiği ve Türkiye’ye kazandırıldığı yer Edirne’dir\" dedi.

Türkiye\'de, kişi başına 9 kilogram çeltik tüketildiğini kaydeden Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ise 550 bin tonu Türkiye olmak üzere dünyada, yılda 490 milyon ton pirinç üretildiğini söyledi. Enstitü olarak 61 çeltik çeşidi tescil ettirdiklerini anlatan Tülek, \"Ülkemiz dünyada çeltik üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır. Enstitümüzde günümüzde 61 çeltik çeşidi tescil edilmiş, bunların 25 tanesi üretimde yer alıyor. 2017 yılında 10 bin 90 ton çeltik tohumu üretilmektedir. 30 yıl öncesine kadar çeltik üretiminde kullanılan çeşit ve tohumluluğun tamamı yurt dışından ithal edilirken, günümüzde yüzde 70\'ten fazlası yerli üretim tarafından karşılanmaktadır. Bugün enstitümüz tarafından geliştirilen tohumlar, Bulgaristan, Rusya, Makedonya, İspanya gibi ülkelerde üretilmektedir. Bugün dünyada hastalık ve zararlılarla mücadelede en önemli ve çevreci yol hastalıklara karşı dayanıklı çeşitlerin kullanılmasıdır. Bizler enstitümüzde bakanlığımız olarak bu kapsamda uluslararası çeltik araştırma enstitüsü ile işbirliği kapsamında 2010 yılında çalışmalarımızı başlattık ve p40 geni dediğimiz dayanıklılık genini çeşitlerimize aktardık ve bu kapsamda da 2018 yılında 3 çeşidimiz tescil edildi\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından \'Çeltik Tarla Günleri\' etkinliğine katılanlar, 3 dönümlük çeltik tarlalarını gezerek, fotoğraf çektirdi. Etkinlikte tescil edilen çeltiklerden yapılan 41 çeşit pirinçli yemek ise katılımcılara ikram edildi.

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