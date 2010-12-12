-CELTICS'TE SEMİH ERDEN 10 SAYI ATTI ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 maçla devam edildi. Boston Celtics'in sahasında Charlotte Bobcats'i 93-62 yendiği maça ilk 5'te başlayan ve 41 dakika sahada kalan milli basketbolcu Semih Erden 10 sayı attı, 5'i savunma olmak üzere 7 ribaunt aldı. Time Warner Cable Arena'da yapılan maçta öne çıkan isimler, 16'şar sayıyla Ray Allen ve Glen Davis oldu. Kevin Garnett de 13 sayı, 11 ribaunt ve 2 asistle ''double-double'' yaptı. Bobcats'te Nazr Mohammed'in 14, Stephen Jackson'ın 13 sayılık performansı yenilginin önüne geçemedi. Celtics'in ligde 19 galibiyeti ve 4 yenilgisi, Bobcats'in 8 galibiyeti, 15 mağlubiyeti bulunuyor. Chicago Bulls'un sahasında Minnesota Timberwolves'u 113-82 yendiği maçta, milli basketbolcu Ömer Aşık 3 sayı atıp, 7 ribaunt aldı. Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle: Dallas Mavericks - Utah Jazz: 103-97 Miami Heat - Sacramento Kings: 104-83 Toronto Raptors - Detroit Pistons: 120-116 Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers: 84-83 Houston Rockets - Celeveland Cavaliers: 110-95 Atlanta Hawks - Indiana Pacers: 97-83 Lige, TSİ sabaha karşı yapılacak 6 maçla devam edilecek.