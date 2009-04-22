Celtics'e bir şok da Powe'dan



Play-off'larda Kevin Garnett'ten yoksun mücadele eden Boston Celtics, önemli bir parçasını daha kaybetti. Chicago ile oynanan son maçta diz bağlarından sakatlanan Leon Powe, takımdan 9 ila 12 ay uzak kalacak.



Play-off'lar boyunca büyük olasılıkla all-star pota altı oyuncusu Kevin Garnett'ten yoksun mücadele edecek son şampiyon, benchin kilit isimlerinden Leon Powe'u da kaybetti.



Chicago Bulls ile oynanan son maçta sakatlanan Powe'un durumunun sanılandan çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Diz bağlarında yırtılma tespit edilen Powe ameliyat edilecek ve 9 ila 12 ay takımdan ayrı kalacak.



Bu, başarılı oyuncunun gelecek sezonun da büyük bölümünü kaçırması anlamına geliyor. Powe'un sakatlığının kendilerini olumsuz etkileyeceğini belirten Celtics koçu Doc Rivers, "Herşeyi doğru yapmaya çalışan bir oyuncu için çok kötü bir sakatlık oldu" diye konuştu.



Powe bu sezon 7.7 sayı ve 4.9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ediyordu. Ancak Celtics forvetinin takım için önemi, Kevin Garnett'in sakatlığı nedeniyle bir kat daha artmıştı.