Celtics'e bir darbe de Portland'dan



Son şampiyon Boston Celtics, son 4 maçta üçüncü yenilgisini Portland deplasmanında 91-86'lık skorla aldı.





NBA'e oynanan 9 maçla devam edildi. Sezonun ilk 2 ayında sadece 2 mağlubiyet alan son şampiyon Boston Celtics, 25 Aralık'tan bu yana 3. yenilgisini deplasmanda Portland Trail Blazers'a karşı aldı.



Rose Garden'da ilk çeyreği 23-13 önde kapamasına karşın, rakibinin yüzde 40'lık üç sayı isabetine engel olamayan Celtics, salondan 91-86 mağlup ayrıldı.



All-star oyuncusu Brandon Roy'un yokluğuna rağmen 7 maçlık yenilgi serisine güçlü rakibi karşısında son veren Portland'da 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Steve Blake 21 sayı-3 ribaunt-3 asist, LaMarcus Aldridge 20 sayı-7 ribaunt-3 asistle etkili oldular. Ribauntlarda Boston'a 44-29'luk üstünlük kuran ev sahibinde Travis Outlaw 17 sayı-4 ribaunt, Greg Oden da 13 sayı-11 ribaunt-3 assit-3 top çalmayla katkı yaptılar.



19 maçlık rekorunun ardından sırasıyla Los Angeles Lakers, Golden State ve Portland'a kaybeden Boston Celtics'de ise 28 sayı-5 ribaunt-2 asistle maçın en skorer ismi olan Paul Pierce ve 17 sayı-8 ribauntla oynayan Kevin Garnett''in çabaları yeterli olmadı.



LEBRON'UN BURUK YAŞ GÜNÜ



Cleveland Cavaliers'ın 6 maçlık galibiyet serisi de Miami deplasmanında son buldu. Süper yıldızı LeBron James'in 24. yaş gününü kutladığı gecede Miami Heat'a konuk olan Cavaliers, rakibinin ilk yarıdaki etkili oyununa ayak uyduramayınca 104-95'lik yenilgiye engel olamadı.



Sezonun 5. yenilgisini alan Cleveland'da 43 dakika sahada kalan 'kral' lakaplı yıldız LeBron James, doğum gününde 38 sayı-7 asistlik bir performans sergilese de mağlubiyeti önleyemedi. Konuk ekipte Delonte West 20 sayı-3 ribaunt-3 asist, Mo Williams da 10 sayı-5 asistle oynadılar.



Yüzde 61 üç sayı isabetiyle hücum ederek 2 gece önce deplasmanda yenildiği rakibinden rövanşı alan Miami Heat'de ise yıldız oyun kurucu Dwyane Wade 21 sayı-12 asistle 'double-double' yaparken, kullandığı 7 üç sayılık atışın 6'sında isabet bulan Mario Chalmers da 21 sayı-8 asistle başrolü oynadı.

