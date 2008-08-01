Celtics yeni 3'lüsünü buldu

Tempo24-



Larry Bird, Kevın Mchale ve Robert Parish... Bu müthiş üçlü, Boston Celtics'i 80'li yıllarda üç şampiyonluğa taşıyarak NBA tarihine damgalarını vurmuştu.



22 yıl önce gelen son şampiyonluğun ardından düşüşe geçen Celtics'in yeni üçlüsü Paul Pierce, Kevin Garnett ve Ray Allen ile bir kez daha zirvede.



Sezon başında takas yoluyla, 10 yıldır Celtics formasını taşıyan Pierce'a katılan Garnett ve Allen, takımın şampiyonluğa ulaşmasında en büyük pay sahipleri oldular.



İki süper yıldızın takıma monte edilmesiyle, NBA kariyerine ilk adımı 10 yıl önce Boston'da atan Pierce'nin şampiyonluk hasreti de son buldu.



» Şampiyon Boston Celtics: 131-92

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Daha önce Boston'ı 2002 yılında Doğu Konferansı finallerine taşıyan kaptan Pierce, bu yıl da performansıyla tüm otoriteleri etkiledi. Normal sezonu 19.6 sayı, 5.1 ribaund ve 4.5 asist istatistikleriyle tamamlayan Pierce, finallerde rakamlarını daha da yukarı taşıdı. Pierce oynanan 6 maç sonunda, 21.8 sayı, 6.3 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları tutturdu ve final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.



Daha önce forma giydikleri takımlara seviye atlatsalar da, şampiyonluk sevinci yaşayamayan Allen ve Garnett de ilk yüzüklerini Celtics forması altında taktı. Ligin en iyi şutörlerinden biri olarak gösterilen Allen, normal sezonu 17.4 sayı, 3.7 asist ve 3.1 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Allen, Lakers ile oynanan final serisinde ise sayı ortalamasını 20.3'e çıkararak kilit isimlerden biri oldu. Özellikle serinin son maçında, Lakers potalarına 26 sayı bırakan tecrübeli oyuncu, Garnett ile birlikte en skorer isimdi.



Ve Kevin Garnett...12 yıl formasını giydiği Minnesota'dan sezon başında takas yoluyla Boston'ın yolunu tutan süper yıldız, sonunda yıllardır özlediği yere ulaştı.



Garnett, Boston'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biriydi... Etkileyici savunma istatistiklerine sahip olmamasına karşın, "en iyi savunmacı" ödülünü alan Garnett, savunmadaki özverisi ve hırsıyla Boston'ın takım kimliğini değiştirdi. Garnett playoff'larıysa 20.2 sayı, 10.4 ribaund ve 3.3 asist istatistikleriyle bitirdi.

