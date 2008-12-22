Celtics tutulmuyor!..



Son şampiyon Boston üst üste galibiyet serisini 18 maça çıkardı. Celtics evinde New York'u 124-105'lik skorla geçti.





Sahasında New York Knicks'i konuk eden Boston Celtics, rakibini 124-105 mağlup ederek üst üste 18. galibiyetini aldı ve kulüp rekorunu egale etti. Celtics'te Rajon Rondo kaydettiği 26 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.



Aynı zamanda 28. maçında 26. galibiyetini de elde eden Boston'da rakibe karşı kurulan 47-23'lük ribaunt üstünlüğü Celtics'in işini kolaylaştırdı. Ev sahibi ekipte Ray Allen 18, Paul Pierce 17, Kendrick Perkins de 12 sayı 12 ribaundla oynadı.



Dün geceye kadar Atlanta'da oynadığı son 16 maçın 12'sini kazanan Detroit Pistons Mike Bibby'yi durduramayınca bu defa 85-78'lik skorla sahadan boynu bükük ayrıldı.



Detroit potalarına 27 sayı bırakan Bibby hem sezonun en yüksek sayısına ulaştı, hem de takımını galibiyete taşıyan isim oldu.



Pistons'da ise Rodney Stuckey'nin ve Rasheed Wallace'ın 20'şer sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.