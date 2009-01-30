Celtics tam gaz!..



Son şampiyon Boston Celtics, Sacramento Kings karşısında 119-100'lük skorla kazanarak, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.



NBA'e oynanan 12 maçla devam edildi. Ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımı Boston Celtcis, sahasında ağırladığı Sacramento Kings'i de rahat geçti.



Maçın ilk çeyreğinde bir ara 10 sayı geriye düşen son şampiyon, ikinci çeyrekteki 40-19'luk serisiyle sonuca gitti ve salondan da 119-100 galip ayrıldı.



Üst üste 9. galibiyetini alan ev sahibi ekipte, All-Star etkinliğinde üç sayı yarışmasında boy gösterecek olan Eddie House, 8 üçlük isabeti kaydederek kariyer rekoru kırarken, 28 sayı-3 ribauntluk performansıyla sahanın en skorer ismi oldu.



6 oyuncunun çift hanelere ulaşarak skora katkı yaptığı Celtics'de Rajon Rondo 24 sayı-9 asist, Kevin Garnett 14 sayı-8 ribaunt-5 asist, Glen Davis de 14 sayı-3 ribauntla oynadılar.



Hiç bir Doğu takımına karşı galibiyet alamayan ve üst üste 7. kez sahadan yenik ayrılan Sacramento Kings'de ise John Salmons 22 sayı-5 asist-3 ribaunt, Jason Thompson da 21 sayı-11 ribaunt-4 asistle mücadele ettiler.



HORNETS'E BENCH KATKISI



Batı Konferansı'nın zirve adaylarından New Orleans ise Denver'ı kenardan gelen oyuncularının büyük katkısı ile 94-81 mağlup etti.



Yedek oyuncularından toplam 42 sayı bulan Hornets de, benchin en etkili ismi 18 sayı ile oynayan Devin Brown oldu.



Takımın en skorer ismiyse attığı 26 sayıyla son dönemde çok formda olduğunu gösteren Peja Stojakovic'ti.