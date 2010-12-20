-CELTICS, PACERS'I PIERCE İLE GEÇTİ ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 6 maçla devam edildi. Boston Celtics, TD Garden'da ağırladığı Indiana Pacers'ı, Paul Pierce'ın üstün performansı neticesinde 99-88 yenmeyi başardı ve bu sonuçla üst üste 13. galibiyetini almış oldu. Maçı 18 sayı, 12 asist ve 10 sayı ile tamamlayan Pierce, kariyerinin 7. ''triple double''ını yaparken, arkadaşları Nate Robinson ve Glen Davis ile birlikte takımının en skorer ismi oldu. Sağ bacağındaki sakatlığın geçmesiyle 4 maç aradan sonra tekrar forma giyen Shaquille O'Neal ise Celtics'in galibiyetine 11 sayı 5 ribaund ile katkı sağladı. Ev sahibi takımın Türk basketbolcusu Semih Erden, 6.38 dakika süre aldığı maçı sayı atamadan 1 ribaundla tamamladı. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: New Jersey Nets: 89 - Atlanta Hawks: 82 Toronto Raptors: 110 - Los Angeles Lakers: 120 Detroit Pistons: 111 - New Orleans Hornets: 108 Sacramento Kings: 93 - Houston Rockets: 102 Oklahoma City Thunder: 110 - Phoenix Suns: 113