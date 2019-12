-CELTICS, NETS'İ FARKLI YENDİ NEW JERSEY (A.A.) - 06.12.2010 - ABD Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Semih Erden'in de formasını giydiği Boston Celtics, deplasmanda New Jersey Nets'i farklı mağlup etti: 100-75 NBA'de ''çaylak'' sezonunu aynı pozisyonda oynadığı iki yıldız oyuncu Shaquille O'Neal ve Jermaine O'Neal'ın yedeği olarak geçiren Erden, 18 dakika 47 saniye oyunda kaldığı karşılaşmada 4 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan geçen sezonun NBA finalisti Boston Celtics, maçın başından itibaren önde götürdüğü mücadeleyi zorlanmadan kazanmayı bildi. Yıldızlar topluluğu Celtics'te Nate Robinson 21, Kevin Garnett ve Ray Allen 13'er, Glen Davis 16, Pau Pierce 8 ve Shaquille O'Neal da 3 sayı ile oynadı. NBA'e önümüzdeki sezon veda edecek olan New Jersey Nets'ten J.Farmar 16 sayı, Marrow 10 sayı ile karşılaşmayı tamamlarken, takımın en önemli skoreri Brooke Lopez sadece 5 sayı atabildi. 2011-2012 sezonunda New York'a taşınarak ''Brooklyn Nets'' adını alacak ve New Jersey'e veda edecek olan Nets'in salonu Prudential Arena'da oynanan karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar arasında Türklerin de olması dikkat çekti. Salonda en ön sırada oturan New Jersey'li Türkler, zaman zaman Semih Erden'e tezahüratta bulunarak alkışladılar. Milli basketbolcu Semih Erden, maç sonrası soyunma odasında Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, takımda son zamanlarda çok daha fazla süre almaya başladığını ve okyanus ötesindeki lige her geçen gün daha çok ısındığını söyledi. Erden, en büyük hayallerinden birinin NBA'deki ilk yılında şampiyonluk yüzüğünü takmak olduğunu, takım olarak da bu güce sahip olduklarını belirtti. -ANTRENÖRÜ RIVERS- Maç sonrası milli basketbolcu ile ilgili A.A.'nın sorularını cevaplandıran Boston Celtics'in antrenörü Doc Rivers ise çaylak oyuncu için, ''sahada çok agresif ve bu benim en çok hoşuma giden yanı'' ifadesini kullandı.Rivers, ''Son zamanlarda biraz daha oyuna katılması için çaba sarf ediyorum. Oyun sırasında da sürekli yanıma çağırarak yapması gerekenleri söylüyorum ve hatalarını vurguluyorum. Amerika'daki oyun sistemi Avrupa'ya göre çok daha farklı. Buna alışmasının zaman alacağını ben de biliyorum. Ancak o süreci aştıktan sonra iki O'Neal'la birlikte daha çok faydalanacağımız bir oyuncu olacak'' dedi. -OMUZUNDAN AMELİYAT OLMAYACAK- Sezon başından beri omuzundan sakatlığı bulunan ve 1 ay önce ameliyat olması gündeme gelen Erden'in bu sakatlığının düzelme aşamasında olduğu öğrenildi. Boston Celtics antrenörü Doc Rivers, daha önce ameliyat olması gündeme gelen Erden'in sakatlığının iyiye gittiğini, ameliyat olmadan ve takım içinde yer alarak bu süreci atlatmasının da olumlu olduğunu söyledi. -DİGER MAÇLAR- Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun forma giydiği Phoenix Suns, evinde Washington Wizards'ı 125-108 yendi. Maçta 19 dakika sahada kalan Hidayet, 7 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı. Gecenin diğer maçları şöyle sonuçlandı: Toronto Raptors - New York Knicks: 99-116 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers: 102-92 Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 114-109 Denver Nuggets - Memphis Grizzlies: 108-107 Phoenix Suns - Washington Wizards: 125-108 San Antonio Spurs - New Orleans Hornets: 109-84 Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers: 100-91