Celtics NBA'de tarih yazdı



Sahasında Philadelphia'yı 110-91 yenen Boston Celtics, üst üste 19. galibiyetini alarak kulüp rekoruna imza attı. Oynadığı 29 maçın 27'sini kazanan Celtics, ayrıca lig tarihinin en iyi başlangıç performansını da sergiledi.



NBA'e oynanan 12 karşılaşma ile devam edilirken, gözler Boston Celtics'in üzerindeydi. Bu sezon daha önce oynadığı maçlarda 18'i üst üste olmak üzere 26 galibiyet alan Celtics, sahasında ağırladığı Philadelphia 76'ers'ı da 110-91'lik skorla geçerek, adını NBA'in 'en'leri arasına yazdırdı.



İlk çeyrekte yakaladığı 14 sayılık avantajı maç sonuna kadar taşıyan ve rahat bir galibiyet alan 'Yoncalar', üst üste 19 maçla kulüp tarihinin en çok maç kazanma rekorunu kırarken, 29 maç itibariyle de NBA tarihinin en iyi galibiyet yüzdesini yakalayan takımı oldu.



Ev sahibi Boston'da 6 oyuncu çift hanelere ulaşırken, Kevin Garnett 18 sayı-4 ribaunt-2 asist, Rajon Rondo 18 sayı-4 ribaunt-4 asist, Ray Allen 16 sayı-6 ribaunt-4 asist, Leon Powe da 15 sayı-6 ribaunt-2 top çalmayla oynadılar.



Konuk 76'ers'da ise Marreese Speights ve Louis Williams 16'şar sayıyla oynarlarken, Andre Iguodala ve Andre Miller da 14'er sayı attılar.



CLEVELAND DA SERİYE BAĞLADI



Doğu'nun bir diğer iddialı takımı Cleveland Cavaliers ise evinde Houston Rockets'ı oldukça çekişmeli geçen mücadele sonrası 99-90 yenmeyi başardı.



İlk yarısı 47-47 eşitlikle tamamlanan maçta LeBron James'in ikinci yarıda sahne olmasıyla fark yaratan Cavaliers, evindeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.



Son 25 maçta 23. galibiyetini alan Cleveland'da süper yıldız LeBron James, 18'i ikinci yarıda olmak üzere 27 sayı ile en skorer oyuncu olarak tamamladığı maçta 9 ribaunt-5 asist yaptı. Savunmadaki gayretiyle de dikkat çeken James, 7 top kaybedip, 3 top çaldı. Mo Williams'ın 23 sayı-4 ribaunt-4 asistle katkı yaptığı ev sahibinde, Ilgauskas ve Gibson da rakip potaya 11'er sayı attılar.



4 maçlık galibiyet serisi son bulan konuk Houston'da ise Rafer Alston 20 sayı-4 asist-2 ribaunt, Yao Ming 19 sayı-5 ribaunt üretirken, takımın yıldız oyuncusu Tracy McGrady'nin 2-7 saha içi isabetiyle sadece 4 sayı üretmesi yenilgide en büyük etken oldu.



