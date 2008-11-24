Celtics hız kesmiyor

Toronto Rapters kendi seyirici önünde Boston Celtics'e 118-103 yenildi. Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Raptors'un yıldızı Chris Bosh olurken, Boston adına Ray Allen 21 sayı rakip potaya bıraktı. Boston adına Pruitt dışında tüm oyuncular sayı üretirken, maç süresince iki takımda da çift haneli rakamlara ulaşan oyuncu olmadı.Boston Celtics bu galibiyetle 15 maçlık serinin 13'ünü kazanmış oldu. Benchten gelen T. Allen'ın 15 sayı bulmuş olması da sao şampiyonun oldukça formda olduğunun bir göstergesi.Maça Celtics oldukça hızlı başladı ve henüz ilk çeyrekte Raptors'ı sürklase edip 32-20'lik bir skor avantajı yakaladı. İkinci çeyrekte pota altını iyi kapatan ev sahibi ekip Chris Bosh'un da çabalarıyla, ilk yarının bu son periyodunda 27-29 üstünlük sağladı ama 12 sayılık farkı sadece 10 sayıya kadar eritme başarısı gösterdiler.Üçüncü çeyrekte tıpkı maçın başında olduğu gibi Celtics sazı eline aldı ve 36-24'lük bir skor ortaya çıktı, fark son periyoda girilirken 22 sayıya kadar çıkmış oldu. Son çeyrekte Raptors farkı azaltmak için var gücüyle oynasa da bunun karşılığını 30-23'lük bir skorla elde ettiler ama bu 7 sayı farkı sadece 15 sayıya indirmeye yeterli oldu ve maçı Boston 118-103 kazanmasını bildi.Maçın yıldızı Raptors'da 24 sayı, 6 ribaund ile Chris Bosh olurken, eski Fenerbahçe Ülkerli Solomon az süre aldığı maçta sayı üretemedi. Boston Celtics'te ise Ray Allen 21 sayı, Garnett, Rondo ve benchten gelen T. Allen 15'er sayı üretirken, Perkins 8 ribaund 12 sayıyla double double en çok yaklaşan oyuncu oldu.