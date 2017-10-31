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Spor

Celtics durdurulamıyor

İlk iki maçını kaybeden Celtics 5 maçtır yenilmiyor

31 Ekim 2017 14:02

Kyrie Irving önderliğinde iyi bir form yakalayan Boston Celtics üst üste 5. galibiyetini San Antonio Spurs karşısında elde etti.

NBA'de sezona ilk 2 karşılaşmasını kaybederek başlayan Boston Celtics, ağırladığı San Antonio Spurs'ü 108-94 mağlup ederek galibiyet serisini beşe çıkarttı.

Spurs karşısındaki 11 maçlık mağlubiyet serisine son veren Celtics'te Kyrie Irving 24 sayı 6 asist, Al Horford 14 sayı 13 ribaunt 5 asist ve Jaylen Brown 18 sayıyla oynadı.

Spurs'te Brandon Paul 18, Rudy Gay 14, LaMarcus Aldridge ve Paul Gasol 11'er sayı kaydetti.

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