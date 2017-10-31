Celtics durdurulamıyor

Kyrie Irving önderliğinde iyi bir form yakalayan Boston Celtics üst üste 5. galibiyetini San Antonio Spurs karşısında elde etti.
NBA'de sezona ilk 2 karşılaşmasını kaybederek başlayan Boston Celtics, ağırladığı San Antonio Spurs'ü 108-94 mağlup ederek galibiyet serisini beşe çıkarttı.
Spurs karşısındaki 11 maçlık mağlubiyet serisine son veren Celtics'te Kyrie Irving 24 sayı 6 asist, Al Horford 14 sayı 13 ribaunt 5 asist ve Jaylen Brown 18 sayıyla oynadı.
Spurs'te Brandon Paul 18, Rudy Gay 14, LaMarcus Aldridge ve Paul Gasol 11'er sayı kaydetti.