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Spor

Celtic'i 7-0'la geçen Barcelona'da Messi yine bir ilke imza attı

Geceye damgasını vuran Messi, 3 gole imzasını attı

14 Eylül 2016 18:18

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2016-2017 sezonu grup maçlarının 7'si dün oynandı. Gecenin en çarpıcı sonucunu, konuk ettiği Celtic'i 7-0 yenen Barcelona elde etti. Nou Camp'taki karşılaşmada birçok tarihi olay yaşandı.

Katalan ekibinin 7-0 kazandığı maçta 3 gol atan Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok hat-trick yapan futbolcu oldu.

Karşılaşma öncesi Real Madridli Cristiano Ronaldo ile birlikte 5 hat-trick yapan Messi bu sayıyı 6'ya çıkararak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Arjantinli yıldız kariyerinde ise 40.kez hat-trick yaptı.

Messi ayrıca grup maçlarında 50 gole ulaşarak bu alanda da en çok gol atan oyuncu oldu. Arjantinli yıldız 12 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı da başardı.

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