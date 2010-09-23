-CELTIC TARAFTARI BURSASPOR'U DESTEKLEYECEK BURSA (A.A) - 23.09.2010 - İskoçya Premier Ligi'nde Glasgow Rangers ile Celtic takımları arasındaki ezeli rekabet, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçını deplasmanda Glasgow Rangers ile yapacak Bursaspor'un işine yarayacak. Bursaspor'un Bursastore mağazalarından sorumlu yöneticisi Selçuk Eren, Bursastore'dan forma satın almak isteyen Celtic taraftarları Anthony Bunnage ve Sean Burns'un, Bursaspor'a desteklerini içeren elektronik postalarının kendilerine ulaştığını söyledi. Celtic taraftarlarından gelen elektronik postaya hem şaşırdıklarını hem de sevindiklerini anlatan Eren, ''Celtic taraftarları gönderdikleri mailde, hem kulübümüzün ürünlerini talep etti hem de Rangers'a karşı Bursaspor'u destekleyeceklerini iletti'' dedi. Eren, Anthony Bunnage isimli taraftarın, elektronik postasında, ''Ben Celtic taraftarıyım. Sizin de yakında Glasgow Rangers ile maçınız var. Bu maçta sizi desteklemek için formanızı almak istiyorum. Eğer yeteri kadar taraftarınız gelmezse biz gelip Bursaspor'u destekleyeceğiz'' diye yazdığını ifade etti. Bursaspor ile Celtic'in renktaş takımlar olduğunu, iki kulüp taraftarları arasında zaten uzun bir süre önce sanal alemde dostluk kurulduğunu vurgulayan Eren, ''İskoçya'ya Bursa'dan taraftarlarımız gidecek. Diğer Avrupa ülkelerinden de Türkler'in bu maça ilgi göstereceğini düşünüyorum. Ancak sanırım bizi destekleyenler, Celticli futbolseverler sayesinde tahminimizden daha fazla olacak'' diye konuştu. Eren, Celtic ile Bursaspor taraftarları arasında Şampiyonlar Ligi maçları sonrası ortak organizasyonlar düzenlemeyi planladıklarını,ayrıca dünyadaki diğer yeşil-beyazlı renklere sahip kulüplerle de dostluk kurmak için çaba harcayacaklarını vurguladı.