Celta Vigo'ya transfer olan Okay: Beni Matic'e benzetiyorlar

Celta Vigo'ya transfer olan milli oyuncu Okay Yokuşlu, ilk röportajını kulübün resmi internet sitesine verdi. Celta forması giyecek olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten yıldız oyuncu, "Çok heyecanlıyım. LaLiga, dünyadaki en büyük lig. Benim iki favori ligim var, İngiliz ve İspanyol ligleri" ifadelerini kullandı.

Yeni takımının iyi oynadığını kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, "Celta Vigo, iyi bir futbol örneği gösteriyor. Umarım daha iyi oynamasına yardımcı olurum. Sahaya çıktığım zaman potansiyelimin yüzde yüzünü göstereceğim, bu konuda size söz verebilirim" şeklinde görüş belirtti.

İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Sırp oyuncu Nemanja Matic'e benzetildiğini kaydeden Okay, beğendiği oyuncular arasında Matic'in yanı sıra Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Sergio Busquets'in de yer aldığını aktardı. İspanya'nın kuzey batısında yer alan Vigo kentinin memleketi İzmir'e benzediğini ifade eden Okay, "Orası da sahil kenarında, çok yağmur yağıyor. Benim için kolay olacağını düşünüyorum. Vigo güzel bir şehir" değerlendirmesini yaptı.

Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 3 sezon forma giydiği Trabzonspor'da 106 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.