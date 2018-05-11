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Spor

Celta Vigo'dan Emre Mor kararı!

İspanyol ekibi, Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Emre Mor'la ilgili son kararını verdi.

11 Mayıs 2018 19:03

Türkiye'de Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Emre Mor'la ilgili Galiçya ekibi Celta Vigo bir şans daha verme kararı aldı. 

AS'ta yer alan haberde Emre Mor'un Türkiye'ye dönmeyeceği ve Celta Vigo'da ikinci sezonunun geçireceğini yazdı. Habere göre Celta'da Teknik Direktör Unzue'yle yolların ayrılması kararı verildi. Bu nedenle Emre Mor'la ilgili kararı gelecek yeni teknik direktörün vermesi konusunda görüş birliği oluştu.

Daha önce kadro dışı bırakılıp özür dileyince yeniden takıma dahil edilen Emre Mor, bir süre sonra yine disiplinsiz hareketlerde bulunmuş ve Celta Teknik Direktörü Unzue tarafından ikinci kez kadro dışı bırakılmıştı.

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