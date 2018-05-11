Celta Vigo'dan Emre Mor kararı!

Türkiye'de Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Emre Mor'la ilgili Galiçya ekibi Celta Vigo bir şans daha verme kararı aldı.

AS'ta yer alan haberde Emre Mor'un Türkiye'ye dönmeyeceği ve Celta Vigo'da ikinci sezonunun geçireceğini yazdı. Habere göre Celta'da Teknik Direktör Unzue'yle yolların ayrılması kararı verildi. Bu nedenle Emre Mor'la ilgili kararı gelecek yeni teknik direktörün vermesi konusunda görüş birliği oluştu.

Daha önce kadro dışı bırakılıp özür dileyince yeniden takıma dahil edilen Emre Mor, bir süre sonra yine disiplinsiz hareketlerde bulunmuş ve Celta Teknik Direktörü Unzue tarafından ikinci kez kadro dışı bırakılmıştı.