Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor'un sağ ayak bileğindeki sakatlığın iyileşme süresinin 10-15 gün olduğu bildirildi.

Celta Vigo Kulübünün internet sitesinden yayımlanan doktor raporunda, Emre Mor'un 28 Ekim'de sağ ayak bileğinde meydana gelen sakatlığın 4 Kasım'daki antrenmanda nüksettiği ve tedavi süresinin 10-15 gün olduğu belirtildi.

Emre, sakatlığı nedeniyle takımının ligde Athletic Bilbao'yu 3-1 yendiği maçta kadroya alınmamış ve A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı özel maçların kadrosuna dahil edilmemişti.