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Spor

Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması

Milli futbolcu, takımının Athletic Bilbao'yu 3-1 yendiği maçta forma giyememişti

07 Kasım 2017 12:46

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor'un sağ ayak bileğindeki sakatlığın iyileşme süresinin 10-15 gün olduğu bildirildi.

Celta Vigo Kulübünün internet sitesinden yayımlanan doktor raporunda, Emre Mor'un 28 Ekim'de sağ ayak bileğinde meydana gelen sakatlığın 4 Kasım'daki antrenmanda nüksettiği ve tedavi süresinin 10-15 gün olduğu belirtildi.

Emre, sakatlığı nedeniyle takımının ligde Athletic Bilbao'yu 3-1 yendiği maçta kadroya alınmamış ve A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı özel maçların kadrosuna dahil edilmemişti.

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