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Spor

Celta Vigo teknik direktörü Unzue: Emre Mor daha bir çocuk

Emre Mor Celta Vigo’da sadece 1 maçta ilk 11'de oynayabildi

19 Aralık 2017 19:55

Celta Vigo, 14 milyon Euro ödeyerek Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Emre Mor konusunda büyük hayal kırıklığına uğradı.

İspanyol basını tarafından La Liga'nın en büyük hayal kırıklıklarından biri ilan edilen Emre Mor sadece 1 maçta ilk 11'de oynayabildi.

Son oynanan Villarreal maçında ikinci yarıda sahaya çıkan Milli futbolcu yine bekleneni veremedi.

Celta teknik direktörü Juan Carlos Unzue, Emre'nin takıma adaptasyonunun zaman almasına şaşırmadığını belirtirken 'Çok genç bir çocuk, geçen yıl pek oynamadı' ifadesini kullandı.

AS gazetesi Emre için 'Sadece teknik kalitenin daha fazla oynamak için yeterli olmadığını Emre Mor anlamak zorunda' yorumunda bulundu.

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