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Spor

Celta Vigo, Emre Mor için imza töreni düzenledi

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - Celta Vigo, Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Emre Mor için imza töreni düzenledi

09 Eylül 2017 01:57

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - Celta Vigo, Borussia Dortmund\'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Emre Mor için imza töreni düzenledi.
İspanya\'nın Vigo kentinde bulunan Balaídos Stadyumu\'nda düzenlenen törene kulüp yetkililerinin yanı sıra çok sayıda taraftar katılırken, yıldız oyuncu taraftarlar için topla şov yaptı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan genç oyuncu, \"Harika bir şehre geldim. Her zaman İspanya\'da oynamak istedim. La Liga benim oyun tarzıma çok uygun bir lig\" diye konuştu.
10 Eylül Pazar günü Celta Vigo\'nun Deportivo Alaves\'i konuk edeceği La Liga 3. hafta mücadelesinde forma giyip giymeyeceği hakkında konuşan Emre Mor, \"Geçtiğimiz ay yaşadığım sakatlığın etkisinden tam olarak kurtulamadım. 90 dakika oynamak için hazır olmadığımı düşünüyorum. Hocamız Juan Carlos Unzue, beni maç kadrosuna alıp almayacağına karar verecek. Onunla konuştuğumuzda bana 20 dakika görev verebileceğini söyledi\" açıklamasında bulundu.

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