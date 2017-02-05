Celta Vigo - Real Madrid maçı neden ertelendi?

La Liga'nın 21. haftasındaki Celta Vigo-Real Madrid maçı kötü hava şartlarından dolayı ertelendi. Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu tarafından yapılan açıklamada, bu akşam TSİ 22.45'te oynanması gereken 21. hafta maçının kötü hava şartlarından dolayı Balaidos Stadı'nın çatısının zarar görmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.

İspanya'nın kuzeybatısındaki Galisya bölgesini etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağmurdan dolayı 3 Şubat Cuma akşamı oynanması gereken Deportivo La Coruna-Real Betis maçı da benzer bir nedenle ertelenmişti. Riazor Stadı'ndaki tribünlerin çatısı rüzgardan dolayı uçmuş, müsabakada futbolcuların ve taraftarların güvenliğinin garanti edilememesi yüzünden erteleme kararı alınmıştı. Her iki maçın da ne zaman oynanacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kral Kupası yarı final rövanşında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken Alaves-Celta Vigo maçının da ertelenmesi gündeme geldi.

Alaves Kulübü, Celta Vigo'nun La Liga'da 21. hafta maçını oynamadığını belirtip, her iki takımın aynı şartlarda rövanş maçına çıkamayacağı gerekçesiyle karşılaşmanın ertelenmesini talep etti. Yarı finalin ilk maçında Celta Vigo ile Alaves 0-0 berabere kalmıştı. İspanya Futbol Federasyonu, bu talebe karşı henüz kararını vermedi.