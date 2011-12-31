-Celili'den büyük güçlere öneri TAHRAN (A.A) - 31.12.2011 - İran'ın nükleer konulardaki başmüzakerecisi Said Celili, dünyanın büyük güçleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya yeni tur nükleer görüşmeler yapılması için öneride bulunduğunu açıkladı. Başkent Tahran'da İranlı diplomatlara konuşan Celili, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya görüşme masasına dönmeleri için resmen çağrıda bulunduğunu söyledi. Celili, davetini ne zaman ve hangi kanalla yaptığına ilişkin bilgi vermedi. İran'ın Berlin Büyükelçisi Alirıza Şeyh Attar, Celili'nin yeni tur nükleer görüşmeler yapılması için mektupla öneride bulunacağını söylemişti. Celili'nin açıklamalarıyla ilgili olarak henüz Brüksel'den yorumda bulunulmazken, uzmanlar, İranlı yetkililerin son açıklamalarını Tahran yönetimine yönelik uluslararası yaptırımların etkili olmaya başladığının bir işareti olarak yorumladı. BM, nükleer programıyla ilgili olarak Tahran'a dört kez yaptırım kararı aldı ve uygulamaya koydu. ABD ve AB de BM'den ayrı olarak İran'a sıkı ekonomik ve mali yaptırımlar uyguluyor.