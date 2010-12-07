-CELILI, BURNS İLE BAŞBAŞA GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ CENEVRE (A.A) - 07.12.2010 - Tahran yönetimiyle "5+1" ülkelerinin, İran'ın nükleer programıyla ilgili bugün Cenevre'de sona eren görüşmelerinde, İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili'nin, ABD Dışişleri Bakanlığının Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı William Burns ile başbaşa görüşmeyi reddettiği bildirildi. Görüşmelere yakın bir kaynak Burns'ün, Celili'yle görüşme talebinde bulunduğunu ancak Celili'nin "bu talebi kabul etmediğini" belirtti. Buna karşın Celili'nin, başta Rusya ve Çin olmak üzere diğer 5+1 ülkeleri temsilcileriyle dün ikili görüşmeler yaptığı kaydedildi. Celili'nin, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile de çalışma yemeğinde biraraya geldiği açıklandı.